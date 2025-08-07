سمكة تسقط من السماء وتتسبّب بكارثة في كندا (صور)

حادثة غريبة شهدتها بلدة آشكروفت في مقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية، حيث اندلع حريق في منطقة ريفية بسبب سقوط سمكة من السماء، ما أثار اهتماماً إعلامياً واسعاً، حتى أن كبرى الصحف العالمية تناولت الخبر، بينها The New York Times وThe Independent.

وفي التفاصيل، استجابت فرق الإطفاء لحريق نشب على بُعد 6 كيلومترات جنوب بلدة آشكروفت، قبل ظهر يوم الأربعاء الماضي. وبمساعدة فريق من شركة الكهرباء BC Hydro ومزارعين محليين، تمكّن رجال الإطفاء من السيطرة على الحريق الذي كاد يتسبّب بكارثة، مستهلكين نحو 4,800 غالون من المياه.

لكن المفاجأة لم تكن في الحريق، بل في السبب خلفه، حيث وجدت "سمكة مشوية جزئياً" أسفل عمود كهرباء محترق.

وقال قائد فريق الإطفاء، جوش وايت، إن السمكة سقطت على خط الكهرباء من علوّ، ما تسبّب بتطاير شرر على الأعشاب الجافة واشتعال النيران.

وبعد البحث، تبيّن وجود عش لطائر "أوسبري" على بُعد نصف كيلومتر من موقع الحادث، وهو طائر جارح يتغذّى على الأسماك. ويُعتقد أن الطائر كان يحمل السمكة التي اصطادها من نهر يبعد حوالي 3 كيلومترات عن الموقع، لكنه أسقطها بطريق الخطأ.

وايت قال مازحاً عبر منشور على "فيسبوك" نال أكثر من ألف إعجاب: "ربّما تعب الطائر من السمك النيء وقرّر تجربة المطهوّ!". وأضاف أنه فوجئ بردود الفعل الواسعة: "كتبت القصة على سبيل الدعابة، ظننت أن 10 أو 20 شخصاً سيضحكون، لكن الأمر خرج عن توقّعاتي تماماً".

وفي منشور لاحق، كتب فريق الإنقاذ ممازحاً: "لقد تم القبض على الأوسبري المشتبه به، وهو الآن قيد الاحتجاز للتحقيق.. لم يُمنح كفالة لأنه يُعتبر خطراً شديداً على الطيران!".