"أوبنهايمر".. فيلم يروي قصة والد القنبلة الذرية

يترقب العالم، يوم الجمعة المقبل، العرض الأول لفيلم "أوبنهايمر"، الذي يروي قصة عالم الفيزياء الأمريكي روبرت أوبنهايمر، الذي ساهم في اختراع القنبلة الذرية، والمقتبس عن سيرته الذاتية التي كتبها كاي بيرد ومارتن جاي شروين.

ويروي الفيلم القصة الدرامية للعالم المولود في عام 1904 لأبوين يهوديين هاجرا من ألمانيا قبل انتشار النازية، ودوره في مشروع مانهاتن لتصنيع القنبلة الذرية التي استخدمت في الحرب العالمية الثانية.

واشتهر مدرس الفيزياء النظرية في جامعة كاليفورنيا بـ"والد القنبلة الذرية"، واصفًا نفسه بالموت ومدمر العوالم، وخلف أينشتاين في إدارة معهد الدراسات المتقدمة، وعرف بنظرياته الفيزيائية المتعددة وإنجازاته في هذا المجال.

ورغم كونه صاحب أقوى سلاح مدمر في العالم، استغل منصب الرئيس المشرف على اللجنة الأمريكية للطاقة النووية الذي تقلده بعد الحرب، للضغط على الإدارات الأمريكية المتعاقبة لتجنب سباق التسلح النووي مع الاتحاد السوفيتي في حينه.

والتغيير الذي حصل بوجهة نظر "أوبنهايمر" جاء بعد رؤيته لآثار دمار قنبلته على أرض الواقع في اليابان.