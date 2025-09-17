رغم اعتذار السينما.. مخرج "اختيار مريم" يتوعد بالتصعيد

تصاعدت أزمة المخرج محمود يحيى مع إدارة سينما زاوية، خاصّة بعدما أعرب الفنان كريم سرور عن غضبه الشديد بما حدث، مطالبًا بالتحقيق في الواقعة، ليخرج بعده محمود يحيى مطالبًا بإتاحة فرصة لعرض فيلمه "اختيار مريم".

وكشف محمود يحيى عبر منشور على صفحته الرسمية على "فيسبوك"، عن المصاعب التي واجهها قبل تقديم الفيلم، وكتب: "إنه عمل عدة وظائف حتى يتمكن من عمل فيلم سينما طويل بإمكانات مادية محدودة، وذلك لعدم وجود ميزانية"، معلقًا بالقول: "ليس لدي ميزانية لأجيب ناس بروفيشنال تعمل الشغل ده".

واستنكر مخرج فيلم "اختيار مريم" ما حدث معه من قبل إدارة سينما زاوية، مبينًا أنه في حالة عدم نجاح فيلمه سيفشل هو نفسه، مطالبًا بعرض الفيلم ومهددًا بالتصعيد.

في المقابل، أصدرت سينما زاوية بيانًا عقب واقعة الاعتداء على المخرج محمود يحيى، بعد محاولته القيام بوقفة احتجاجية أمام دار العرض.

وأكدت إدارة السينما أن ما جرى هو سلوك مرفوض تمامًا ولا يمثل قيم ومبادئ زاوية، سواء على المستوى الفردي أو المؤسّسي.

وأوضحت في البيان تعاملها مع ما تعرض له المخرج بجدية كاملة، وقد قامت بالفعل بتقديم اعتذار مباشر وواضح إلى المخرج على الصعيد الشخصي وعلنًا، ونكرر اعتذارنا، مؤكدين احترامنا الكامل لحقّه في التعبير عن رأيه ومطالبه.

أخبار ذات علاقة كيف علقت منة شلبي على تكريمها في "الجونة السينمائي"؟

وأضافت أن ما حدث تصرّف فردي لا يعكس بأيّ حال من الأحوال توجهنا أو ما نؤمن به من مبادئ تحرص على احترام حرية التعبير وخلق مساحة آمنة للجميع، مؤكدة أنها تعمل حاليًا على اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم حدوث مثل هذه الواقعة والتأكد من التزام كافة أفراد الفريق بها، كما نتخذ خطوات عملية لضمان عدم تكرار مثل هذه المواقف مستقبلًا.