عادات "لا تخطر على البال" قد تدمر أسنانك

يتعرض الكثيرون للإصابة بتكسر في الأسنان وأمراض في اللثة، رغم مواظبتهم على العناية بصحة الفم.

ووفق صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن أطباء صحة الفم، يؤكدون أن العناية المنتظمة للحفاظ على صحة الأسنان واللثة باستخدام الفرشاة والخيط وغسول الفم، قد لا تكون كافية عند ممارسة الكثير من العادات الخاطئة.

3 أخطاء شائعة

كشف وي جيان، طبيب أمراض الفم، من كوالالمبور في ماليزيا، عن أكثر 3 عادات تشكل خطرا على صحة الأسنان واللثة، وهي: "قضم الأظافر والصرير واستخدام العيدان الخشبية".

وحذر الطبيب جيان، في مقطع فيديو نشره في صفحته عبر موقع "تيك توك"، من أن هذه العادات يمكن أن تؤدي إلى الإصابة بحساسية في اللثة وتكسر واعوجاج في الأسنان.

ونصح بضرورة التوقف عن قضم الأظافر بالأسنان فقد تتركها متكسرة ومعوجة، وكذلك حذر من استخدام العيدان الخشبية، التي يمكن أن تسبب الإصابة بانحسار اللثة.

ولفت جيان أيضا إلى أنه: "الصرير على الأسنان، يصيبها بالتشقق والكسور، كما يضعفها تماما".