إغلاق شاطئ شهير في إسبانيا بعد هجوم سمكة قرش ضخمة (صور)

أغلقت الشرطة الإسبانية شاطئ "غران كناريا" الشهير، بعد أن أرعبت سمكة قرش يبلغ طولها نحو مترين ونصف المتر، السكان المحليين والمصطافين.

وبحسب ما أورده موقع "ميرور" البريطاني، سُمع صراخ المتواجدين على الشاطئ، عندما اقتربت السمكة الكبيرة منهم بسرعة، والتي كانت زعنفتها بارزة خارج الماء.

وهرعت الشرطة إلى الشاطئ مطلقة الإنذار، حيث تم رفع العلم الأحمر لمنع اقتراب الأفراد وتعريض حياتهم للخطر.

وأظهرت لقطات من مكان الحادث أطفالا وهم يركضون بحثًا عن الأمان بينما كانت سمكة القرش تسبح باتجاه الشاطئ قبل أن تعود أدراجها في اللحظة الأخيرة بعد أن كادت تعلق في الرمال.

وبينت الصور المتداولة، مدى اقتراب السمكة من الشاطئ، وكأنها جاءت لتلتهم فريستها.