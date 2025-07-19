السعودية.. وفاة "الأمير النائم" بعد 20 عامًا مع الغيبوبة

توفي الأمير الوليد بن خالد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود، المعروف إعلاميًا بلقب "الأمير النائم"، اليوم السبت، بعد أن قضى نحو 20 عامًا، راقدًا في غيبوبة، إثر تعرضه لحادث سير في عام 2005، سبب له وفاة دماغية.

ونعى الأمير خالد بن طلال، نجله الأمير الوليد عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، قائلًا: بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، وببالغ الحزن والأسى ننعي ابننا الغالي الوليد بن خالد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود رحمه الله، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم".

وقالت الأميرة ريم بنت الوليد بن طلال بن عبدالعزيز، عبر حسابها على منصة "إكس": "انتقل إلى رحمة الله الأمير الوليد بن خالد بن طلال، بعد سنوات من المرض، فاللهم أجعل ما أصابه تطهير يارب.. اللهم عوضه عن شبابه في الجنه يارب.. اللهم أغفر له وأسكنه فسيح جناتك.. الحمد لله على كل حال، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

وخيمت حالة من الحزن عبر منصات التواصل الاجتماعي، ونعى وفاة الأمير الراحل عشرات الشخصيات العامة، ووجه رواد التواصل الاجتماعي سيل من الدعوات للأمير الوليد بالرحمة والمغفرة، وسط حالة من التفاعل الحزين مع خبر الوفاة، بعد أن نالت قصته تعاطف الملايين على مدار سنوات طويلة.

وحسب وسائل إعلام سعودية، ظل الأمير الراحل الوليد بن خالد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود نائمًا في حالة غيبوبة لعقدين كاملين، وسط جهود طبية حثيثة بذلتها عائلته وفرق طبية متخصصة داخل وخارج المملكة، على أمل تحسن حالته الصحية، إلا أن جميع المساع، لم تسفر عن تحسن حالته الصحية حتى وفاته اليوم.

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ورحل الأمير النائم اليوم السب 19 يوليو/تموز عن عمر 35 عامًا، حيث ولد في أبريل عام 1990، وعاش 16 عامًا في حياة طبيعية، إلى حين تعرضه لحادث سير مروع في لندن وقت أن كان طالبًا في الكلية العسكرية بلندن عام 2005، وفق صحف محلية.