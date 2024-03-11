"صحة شريبتك"... تحية التونسيين المميزة في رمضان‎

يرافق دخول شهر رمضان في تونس طقوس وعادات تشمل السلوك اليومي والمأكل والملبس وحتى تبادل التحايا، ويضفي هذا الشهر المبارك أجواء خاصة على التونسيين رغم التذمر من ارتفاع الأسعار وصعوبة المعيشة.

وبمجرد أن تنطلق أصوات أذان صلاة المغرب من المآذن معلنة حلول موعد الإفطار تجتمع العائلات التونسية حول موائد الطعام التي تحمل ألوانا شتى من الأطباق التقليدية والعصرية، فينال كل فرد نصيبه قبل التوجه إلى المساجد لأداء صلاة العشاء وصلاة التراويح.

لكن المميز في كل ذلك أنّ التونسيين يتبادلون التحيات بعد الإفطار بعبارة لا تجد لها رديفا في أي دولة عربية... "صحة شريبتك" هي العبارة الأكثر تداولا خلال فترة ما بعد الإفطار، وتعني هنيئا لك شربة الماء، بعد يوم مُضنٍ من الصيام.

وتجري هذه العبارة على ألسنة التونسيين، بين الأجوار مثلا حين يتبادلون الزيارات بعد الإفطار أو بين المصلين الذين يقصدون المساجد ويلتقون أفواجا لأداء صلاة التراويح، أو بين الأصدقاء الذين يقضون سهرتهم في المقاهي، ويمثل ذلك اللقاء متنفسا لهم بعد يوم من العمل والصوم.