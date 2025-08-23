العثور على جثتي مراهقَين هولنديَين في فندق بإسطنبول

عُثر على مراهقين هولنديين اثنين ميتين في غرفة فندقهما بإسطنبول، حيث كان يقضيان العطلة، حسبما ذكرت وكالة "الأناضول" التركية اليوم السبت.

وأفاد التقرير بأن والدهما، الذي كان مقيما معهما، تم نقله إلى المستشفى.

وأشارت "الأناضول" إلى أن طاقم الفندق عثر على الجثتين صباح اليوم السبت بعد سماع ضوضاء آتية من الغرفة.

وكان الفتيان ووالدهما ذهبوا إلى حي تقسيم السياحي الليلة الماضية، حسبما أفادت قناة "إن تي في".

وذكرت تقارير أن الفتيين تناولا العشاء في مطعم محلي، لكن والدهما لم يتناول العشاء معهما، بحسب قناة إن تي في التليفزيونية.

وتحقق السلطات بشأن التسمم الغذائي باعتباره سببا محتملا لحالتي الوفاة، في انتظار تشريح الجثتين، حسبما أضافت وكالة الأناضول.