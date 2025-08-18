زيلينسكي: هدفنا الرئيسي هو سلام دائم يمكن الوثوق به
قصر الأمير ويليام وكيت ميدلتون سيصبح مقر العائلة الدائم

قصر الأمير ويليام وكيت ميدلتون سيصبح مقر العائلة الدائم
الأمير ويليام وكيت ميدلتونالمصدر: متداولة
18 أغسطس 2025، 3:58 م

يستعد الأمير ويليام وكيت ميدلتون للانتقال إلى منزلهما الجديد "فورست لودغ" في وندسور قبل عيد الميلاد، على أن يكون المقر الدائم لهما ولأطفالهما الثلاثة حتى بعد تولي ويليام العرش، وفقًا لمصادر ملكية لمجلة People.

ويقع المنزل في وندسور جريت بارك ويضم ثماني غرف نوم وستة حمامات وملعب تنس، ويوفر مساحة أكبر من مسكنهما السابق، كوخ أديلايد. ويسهل موقعه قرب منزل والدي كيت ميدلتون تواصل العائلة.

ومن المخطط ألا يقيم الزوجان مع موظفين بشكل دائم في المنزل، للحفاظ على طبيعة الحياة العائلية، مع بقاء مربية الأطفال ومدبرة المنزل في عقارات أصغر ضمن المجمع.

وفقاً لمجلة People، يمول الزوجان أعمال التجديد بنفسيهما ويدفعان إيجار العقار لمؤسسة التاج، بينما يتيح المنزل الجديد خصوصية أكبر لهما ولأطفالهما الأمير جورج، 12 عامًا، الأميرة شارلوت، 10 أعوام، والأمير لويس، 7 أعوام. 

وتمثل "فورست لودغ" الخيار الأمثل للحياة العائلية اليومية للزوجين بعد انتقالهما من قصر كنسينغتون في لندن عام 2022، مع توفر خيارات إضافية للإقامة في منزل ريفي في نورفولك ومقر في لندن.

