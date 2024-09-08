"عايشة".. إنجاز جديد للسينما التونسية في مهرجان فينيسيا (فيديو)

فاز فيلم "عايشة" للمخرج التونسي مهدي برصاوي بجائزة "أفضل فيلم متوسطي" في المسابقة الرسمية للدورة 81 لمهرجان البندقية السينمائي الدولي، التي أقيمت في المدة من 28 أغسطس حتى 7 سبتمبر الجاري.

وعرض الفيلم لأول مرة عالميًّا في قسم "آفاق" بالمهرجان الذي يُعنى بالأفلام التي تمثل أحدث الاتجاهات الجمالية والتعبيرية، مع اهتمام خاص بالتجارب الأولى والمواهب الشابة والأفلام المستقلة والسينما غير التجارية.

والفيلم روائي طويل، من إنتاج عام 2023، وهو من بطولة فاطمة صفر، ونضال سعدي، وياسمين ديماسي، وتدور أحداثه على امتداد 123 دقيقة حول "آية" التي تجد نفسها محاصرة في حياة مملة في "توزر" جنوبي تونس.

وبعد أن تصبح الناجية الوحيدة من حادث، تقرر أن تختفي لإعادة حياتها في تونس العاصمة، ولكن هويتها الجديدة تتعرض للخطر عندما تصبح الشاهد الرئيس على خطأ في عمل أمني.

يذكر أن مخرج الفيلم مهدي برصاوي سبق أن شرح كيف استلهم فكرة الفيلم، مشيرًا إلى أنه في عام 2019 قرأ قصة شابة عمرها 20 عامًا تعرضت لحادث حافلة، فاستغلت الحادثة لتختبر مدى محبة والديها لها، لذلك طلبت من صديقتها أن تخبر عائلتها أنها ماتت.

وأضاف "هذه القصة أوحت لي بفكرة، وهي معرفة قيمة الشخص بعد وفاته، ومن هنا جاء اسم الفيلم وهو (عايشة)، بمعنى ما زالت على قيد الحياة".