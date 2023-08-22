وفاة طفلة رضيعة من شدة الحرارة في سيارة الحضانة

توفيت طفلة أمريكية تبلغ من العمر عامًا واحدًا بعد أن تُركت في سيارة مملوكة لحضانة أطفال خلال النهار في درجة حرارة بلغت 36 درجة مئوية في مدينة أوماها بولاية نبراسكا.

وعثر على الطفلة رامية ورثينجتون متوفية بعد أن نسيها العاملون في حضانة أطفال تابعة لمركز تنمية طفل المستقبل في سيارة تعود ملكيتها للحضانة، وفق ما أوردته صحيفة "ميرور" البريطانية.

وقالت الصحيفة، إن والدي الطفلة أصيبا بالصدمة بعد أن علما بنبأ وفاة رامية، مستغربين من وقع الحادث، خاصة وأن الحضانة تستخدم تطبيقًا لتتبع الأطفال طوال اليوم.