مشهور أردني "يزفّ" زوجته لحصولها على رخصة قيادة (فيديو)
شن رواد مواقع التواصل الاجتماعي هجوما على المشهور الأردني فزع الشمري؛ بعد نشره مقطع فيديو، وثق من خلاله زفّ زوجته؛ لحصولها على رخصة القيادة.
وأظهر الفيديو، الذي نشره الشمري على حسابه في "تيك توك"، إحضاره فرقة "زفة" شعبية، ليقوموا بالغناء لزوجته، في استقبال وأجواء تشبه أجواء حفلات الزفاف.
وأثار تصرف المشهور الأردني استنكارا من قبل مواطنين، واصفين محتواه بـ"السخيف"، لافتين إلى أن تصرفه خارج "العادات والتقاليد"، فيما سخر فريق آخر من تصرفه، مشيرين إلى أن "زوجته لا بد أنها رسبت أكثر من مرة، حتى أحضر لها فرقة زفة شعبية عندما نالت الرخصة".