مشهور أردني "يزفّ" زوجته لحصولها على رخصة قيادة (فيديو)

وأثار تصرف المشهور الأردني استنكارا من قبل مواطنين، واصفين محتواه بـ"السخيف"، لافتين إلى أن تصرفه خارج "العادات والتقاليد"، فيما سخر فريق آخر من تصرفه، مشيرين إلى أن "زوجته لا بد أنها رسبت أكثر من مرة، حتى أحضر لها فرقة زفة شعبية عندما نالت الرخصة".