"نفسي نرجع تاني".. تامر حسني يثير جدلا حول رجوعه لبسمة بوسيل

أثار الفنان المصري تامر حسني جدلًا بشأن احتمال رجوعه لطليقته الفنانة المغربية بسمة بوسيل بعد تعليق غامض كتبه عبر خاصية "القصص" على حسابه عبر "إنستغرام"، جاء فيه "أنا نفسي نرجع تاني" مصحوبًا بقلبين حمراوين.

ووضع تامر في خلفية الصورة مقطعا موسيقيًّا من أغنيته التي يقول فيها: "ولا عارف بعدك أعيش / طب أقولك حاجة تعباني / من يومها وأنا في مكاني / وأنت اللي مبتجيش".

وكانت حالة الانسجام بين الفنان وطليقته مثار التعليقات في حفل زفاف ريم سامي شقيقة المخرج محمد سامي، حيث غازل حسني بسمة بأغنية "حلم سنين".

وكان لافتا حالة الحماس الشديد التي ظهر بها تامر وهو يساند زوجته السابقة في دخولها مجال الغناء لأول مرة عبر أغنية "البدايات" التي أنتجها لها. وقال تامر حسني في هذا السياق عبر إنستغرام: "الدنيا كلها متغلاش عليكي يا بسوم، ألف مليون مبروك، وغنيتيها غُنا عظيم بجد، أيوا أنا المدرب والمنتج، بس إحساسك هو الموضوع كله، كل سنة وأنتِ طيبة ويا رب من اليوم ده كل أيامك في نجاح وفرح وانتصارات".