محاكمة كاردي بي تتحول إلى "عرض كوميدي" بسبب باروكة شعر

تحولت جلسة محاكمة الفنانة الأمريكية كاردي بي (Cardi B) إلى مادة للجدل والسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن بدلت باروكة شعرها أثناء الاستجواب.

وبحسب مجلة رولينغ ستون الأمريكية، واجهت كاردي بي خلال المحاكمة، المتعلقة باتهامها بالاعتداء على حارسة أمن في واقعة تعود إلى عام 2020، سلسلة من الأسئلة حول مظهرها الخارجي، حيث لم يتمكن المحامي من تحديد شكل شعرها الحقيقي بعد أن ظهرت مرة بشعر أسود قصير، ثم بشعر أشقر طويل.

أخبار ذات علاقة "الميكروفون" يتسبب بدعوى قضائية ضد كاردي بي

وسأل المحامي النجمة الأمريكية عما إذا كان شعرها أسود أو أشقر يوم الحادث، لترد قائلة إنها لا تتذكر، موضحة أنها كانت ترتدي وقتها سترة "هودي". وعندما واصل المحامي الضغط عليها قائلاً: "أمس كان شعرك أسود وقصيراً، واليوم أشقر وطويلاً، أيهما الحقيقي؟"، أجابته كاردي بي ضاحكة: "إنها باروكات"، ليعلق المحامي مرتبكاً: "حسنًا، لم أكن أعلم ذلك.. إذًا اليوم باروكة جيدة".

ولم يتوقف الأمر عند الشعر، إذ طلب المحامي من كاردي بي رفع يدها أمام هيئة المحلفين لفحص طول أظافرها، ملمّحاً إلى أن مظهرها قد يرتبط بعصابات الشوارع، وهو ما رفضه القاضي فوراً وأمر بوقف هذا الخط.

المشهد الذي التُقط بالفيديو انتشر سريعاً على منصات التواصل الاجتماعي، محققاً ملايين المشاهدات، حيث اعتبر كثيرون أن كاردي بي خطفت الأضواء بخفة ظلها وتعليقاتها الساخرة، لتتحول محاكمتها إلى ما يشبه عرضاً كوميدياً داخل قاعة المحكمة.