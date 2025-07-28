بعد طردها.. موظفة تخرب مكان عملها في نوبة غضب (فيديو)

وثق مقطع فيديو متداول على تيك توك لحظة قيام موظفة بفندق ماريوت في مدينة دنفر بتخريب مائدة الإفطار داخل الفندق، إثر غضبها من قرار طردها بعد ليلة عمل طويلة.

وبدأ الفيديو الذي انتشر بشكل واسع بمشهد المرأة وهي تصرخ عند مكتب الاستقبال، ثم توجهت إلى غرفة الإفطار وشرعت في إلقاء طعام الإفطار على الأرض، منها برطمان حليب وصينية كبسولات قهوة، وسط دهشة الضيوف الذين ابتعدوا سريعًا.

@mafiafrogg She Got Fired… Then DESTROYED the Hotel Breakfast Buffet?! 😳🥣🥛 You’ve seen people take bad news hard.. but have you ever watched someone mouth off and then wreck the entire breakfast bar on the way out?! 🍽️ After being fired, a woman mouths off at the front desk — then walks straight to the buffet and goes full rampage 💥 Milk flying, muffins airborne, guests frozen with their plates. Pure hotel havoc! . . . . 📌🐸 As a solo creator I repurpose public footage & add original captions, edits/enhancements—reaffirming context/value. #karen #publicreaction #publicmeltdown #publicfreakout ♬ original sound - 🐸 Mafia Frog

وأظهر الفيديو أيضًا فواكه وتوابل متناثرة على الأرض، في مشهد يعكس حالة الغضب التي انتابت الموظفة.

وفي تعليقها، أوضحت ناشرة الفيديو أن الموظفة التي كانت ترتدي الزي الأخضر، ويُعتقد أنها المديرة، كانت تجري محادثة تدريبية؛ ما أدى إلى تصاعد التوتر واندلاع نوبة الغضب لدى الموظفة التي تم طردها.

وأثارت الحادثة تفاعلًا واسعًا على وسائل التواصل، وسط استنكار لتصرف الموظفة، لكنها تعكس توترًا عميقًا بين الطرفين.