جورج وأمل كلوني يعيشان "حياة منفصلة"

كشف مصدر مقرب من الممثل الأمريكي جورج كلوني وزوجته الحقوقية أمل علم الدين، أنهما يعيشان نوعًا من الانفصال، بسبب جداول أعمالهما المزدحمة.

وقال المصدر لموقع "إنش توتش": "كلاهما مدمن على العمل، لذا يبدو الأمر كما لو أنهما منفصلان في عزلتهما الصغيرة الخاصة"، مشيرًا إلى أن جورج سينتقل قريبًا إلى مدينة نيويورك لمدة عام تقريبًا للمشاركة في مسرحية "برودواي".

وأضاف المصدر أن الزوجين، اللذين سيحتفلان بمرور 10 سنوات على زواجهما في سبتمبر المقبل، تفرقهما ضغوط الحياة، ويعيشان في عالمين مختلفين بنسبة 90% من اليوم".

ورغم أن جورج كلوني أصر دائمًا على أن عائلته تأتي أولاً، بعد أن صرح عام 2021: "لست مضطرًا إلى التمثيل. لقد أجريت هذه المحادثة أنا وزوجتي عندما بلغت الستين من عمري. قلت لها إن كلانا يحب ما يقوم به. لكن علينا أن نتأكد من أننا لا نعتبر أنفسنا سخيفين".

ومنذ ذلك الحين، يمكن القول إن جورج، البالغ من العمر اليوم 63 عامًا، فعل ما وعد به، حيث أخراج "الأولاد على القارب"، وصور فيلم "الذئاب" جنبًا إلى جنب مع صديقه القديم براد بيت في مدينة نيويورك، وبدأ تصوير فيلم آخر مع آدم ساندلر في إيطاليا في وقت سابق من هذا العام، كل ذلك أثناء إنتاج مشاريع خلف الكواليس.