بعد الملك تشارلز.. لوحة لكيت ميدلتون تثير جدلا واسعا

ورغم توضيح المجلة، لم يلقَ البورتريه رضا البريطانيين، الذين تساءلوا عن وجه الشبه بينه وبين الأميرة البريطانية، مشككين في كون الصورة تعود لها، ومؤكدين أنها لا تشبهها مطلقا، وأنهم عرفوها فقط من الفستان، بينما اعتبر آخرون أن اللوحة قد تزيد من سوء الحالة النفسية لميدلتون.

وإثر الحملة، خرجت الفنانة أوزور للدفاع عن لوحتها، قائلة إنها "تأثرت بظهور أميرة ويلز عند إعلانها إصابتها بالسرطان"، مبينة أنها "حاولت التقاط روحها لا ملامحها".

وأكدت أنها قامت بالعديد من الرسومات التخطيطية لالتقاط تعابيرها بدقة، واختارت لاحقا رسمها بثوب المصممة جيني، مشددة على أن "لوحتها جعلت الأميرة تبدو ملكية للغاية وواثقة جدًّا".