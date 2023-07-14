الأمر بدأ بدعابة.. ما قصة عرض الفنانة التونسية لطيفة بدلتها للبيع؟

تفاعل مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي، مع عرض الفنانة التونسية لطيفة بدلتها للبيع عبر المزاد العلني، بعد أن كان الأمر مجرد دعابة.

وبدأ الأمر، عندما سأل مستخدم لموقع "تويتر"، حول ما إذا كانت بدلة لطيفة للبيع، قبل أن تتفاعل المغنية التونسية مع السؤال.

وقالت "لطيفة" ممازحة في ردها إن البدلة "سعرها غالٍ".

وكانت الفنانة التونسية، ارتدت هذه البدلة في فيديو كليب أغنيتها الشهيرة "بحب في غرامك" قبل نحو 30 عامًا، وأعادت ارتداءها، مؤخرًا، في برنامج تلفزيوني.