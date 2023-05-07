من وجهة نظر روسية.. ستيفن سيغال يروي حرب أوكرانيا بفيلم وثائقي

وكشف سيغال، في مؤتمر صحفي بمدينة سمارا جنوب روسيا، أنه يجري إعداد فيلم وثائقي حول الأحداث التي تجري في منطقة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وقال: "لأنني أعتبر أن هذه مهمة كبيرة ليظهر لنا وللعالم بأسره ما يحدث هناك، ولإظهار الحقيقة كاملة".

وبين سيغال أن الفيلم سيبرز أدلة على أن العملية الخاصة "لم تكن غزوا لأوكرانيا، كما تقول دول أخرى في العالم، على وجه الخصوص، بلدان "الناتو" والولايات المتحدة".

كما كشف الفنان الأمريكي أنه زار النقاط الساخنة في منطقة العملية العسكرية وتحدث إلى الجنود الروس والأوكرانيين، معبرا عن صدمته من أن "الأوكرانيين ينفون وجود النازيين بينهم وبين قياداتهم"، على حد تعبيره.

وشدد على أن معظم المعلومات حول الأحداث في أوكرانيا يتم نشرها في وسائل الإعلام الأجنبية من قبل أشخاص لم يسبق لهم زيارة هذا البلد.

ولم يستبعد أن تكون مراكز التحليل في الولايات المتحدة هي من تزود وسائل الإعلام بالبيانات المتعلقة بالعملية العسكرية الروسية.