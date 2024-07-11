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منوعات

غضب في برشلونة بسبب "مسدسات المياه" والسلطات تتدخل

غضب في برشلونة بسبب "مسدسات المياه" والسلطات تتدخل
من الاحتجاجات على السياحة في برشلونةالمصدر: (أ ف ب)
وكالات
وكالات
11 يوليو 2024، 4:25 م

ندد وزير السياحة الإسباني جوردي إيرو، بتصرفات مجموعة صغيرة من المحتجين رشت زوار برشلونة بمسدسات مياه في مطلع الأسبوع، وقال الخميس إنهم لا يعبرون عن ثقافة الضيافة في البلاد.

وسار محتجون على تأثير السياحة الجماعية على برشلونة في مسيرة بوسط المدينة يوم السبت، وهم يرددون شعارات مثل "أيها السائحون، عودوا لبلادكم".

وحاصر بعض المحتجين مطاعم، كما رشت مجموعة صغيرة تضم أقل من 12 شخصا سائحين أجانب بمسدسات مياه، بحب وكالة "رويترز".

وقال إيرو وهو رئيس سابق لبلدية برشلونة للصحفيين، إن تصرفات المحتجين تستوجب التنديد، لكن وسائل الإعلام الدولية بالغت في تغطية الحادث.

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وزاد نشطاء مناهضون للسياحة من تنظيم احتجاجات في برشلونة ومدن ساحلية أخرى مثل بالما دي مايوركا أو ملقة، قائلين إن السائحين يرفعون تكاليف السكن؛ مما يقلل من قدرة السكان على تحمل تكلفة العيش في وسط المدن.

ودعت منصة جمعية الأحياء من أجل وقف تنمية السياحة، التي نظمت احتجاج برشلونة في مطلع الأسبوع، في بيان إلى زيادة الضرائب على السياحة وتقليل عدد محطات الرحلات البحرية ووضع حد أقصى لإقامة السائحين لفترة قصيرة الأجل.

وأعلن رئيس بلدية برشلونة الشهر الماضي، أن المدينة ستمنع تأجير الشقق للسائحين بحلول عام 2028، وهي خطوة صارمة غير متوقعة في إطار السعي للسيطرة على تكاليف السكن المرتفعة وجعل السكان قادرين على العيش في المدينة.

وذكر إيرو أن تنظيم المسألة ربما يتضمن اتخاذ تدابير مثل الحد من الإيجارات لفترة قصيرة الأجل أو إلغائها ووضع حد أقصى لعدد الغرف الفندقية، لكن هذا الأمر متروك إلى حد كبير للسلطات المحلية والإقليمية.

وبحسب مرصد السياحة في برشلونة، التي يبلغ عدد سكانها 1.7 مليون نسمة، زار المدينة نحو 26 مليون سائح العام الماضي.

وقالت وزارة السياحة إنها تتوقع ارتفاع عدد السائحين في إسبانيا بنسبة 13% على أساس سنوي بين يوليو /تموز وسبتمبر/ أيلول.

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