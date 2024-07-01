خلال حفل "BET".. ويل سميث يقدم أول أغنية منفردة منذ سنوات
قدم النجم الأمريكي ويل سميث، أول أغنية منفردة منذ أكثر من 5 سنوات، وذلك على مسرح حفل توزيع جوائز "BET" في لوس أنجلوس، أمس الأحد.
والأغنية بعنوان "You Can Make It"، عن "الإيمان والمثابرة"، إذ أشعل سميث المسرح مع الجوقة التي أدتها معه، بحسب "سي أن أن".
ويعد العمل كذلك أول إصدار موسيقي كبير للنجم الأمريكي منذ ألبومه "Lost and Found" في عام 2005.
وتحتفي جوائز "BET" التي تقام سنويًا في أمريكا بإنجازات الفنانين ذوي البشرة السمراء، في مجال الترفيه، من الموسيقى، والأفلام، والتلفزيون، والرياضة أيضًا.
وكان من الفنانين الفائزين والمكرمين بهذه الجوائز في 2024؛ بيونسيه، نيكي ميناج، وآشر، الذي فاز بجائزة الإنجاز مدى الحياة كأفضل مغني R&B.