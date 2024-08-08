طالبت عائلة المستكشف الفرنسي، الذي لقي حتفه العام الماضي في حادثة انفجار الغواصة "تيتان"، شركة "أوشن" الخاصة، بمبلغ 50 مليون دولار، بعد رفع دعوى قضائية ضد الشركة، بتهمة القتل غير العمد.

ومن ضمن الاتهامات لشركة التشغيل الخاصة "أوشن"، الإهمال الجسيم، وذلك بعد مصرع خمسة أشخاص على متن الغواصة "تيتان"، في حادثة الانفجار الغامضة، وفق صحيفة "واشنطن بوست".

وبحسب الدعوى المرفوعة من ورثة المستكشف بول -هنري نارجوليه، فإن "الخبراء أجمعوا أن طاقم تيتان لم يكن مدركًا تمامًا لِما يجري في اللحظات الأخيرة، إلا أنهم كانوا يعون تمامًا أنهم على وشك الموت في وقت قصير".

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والمستكشف الفرنسي المخضرم، نارجوليه 77 عامًا، كان من ضمن ضحايا انفجار "تيتان" في يونيو/حزيران عام 2023.

وأفادت الدعوى، أن شركة "أوشن غيت" ورئيسها التنفيذي ستوكتون راش (61 عامًا)، والذي كان أحد ضحايا الانفجار، قد خالفا معايير صناعية.

ومن بين الضحايا أيضًا، رجل الأعمال البريطاني هاميش هاردينغ، ورجل الأعمال الباكستاني البريطاني شهزاده داود وابنه سليمان.