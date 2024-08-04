شهدت مدينة السادس من أكتوبر غرب العاصمة المصرية القاهرة اليوم حادثًا مأسويًّا، بعد أن أقدم زوج على تسديد عدة طعنات لزوجته بالرقبة والصدر والبطن، وسط الشارع في وضح النهار بسبب خلافات نشبت بينهما.

وتلقت الشرطة بلاغًا من سكان المنطقة يفيد بإصابة امرأة طعنها رجل على مرأى ومسمع من الجميع، لتنتقل فورًا قوة أمنية إلى مكان الواقعة.

وتبين من المعاينة الأولية أن الضحية وهي في العقد الثاني من عمرها، بها عدة طعنات بأماكن متفرقة في جسدها، من بينها الصدر والرقبة، إذ كانت غارقة في دمائها وسط الشارع.

واستدعت الشرطة فرق الإسعاف التي نقلت المجني عليها وهي في حال خطرة إلى أقرب مستشفى، حيث تتلقى الرعاية المركزة، وهي الآن تحت الإشراف الطبي.

وكشفت التحريات التي أجرتها الشرطة أن الجاني هو زوج الضحية، إذ نشبت مشادة كلامية بينهما في الشارع، ليخرج بعدها سكين من ملابسه، ويسدد طعنات لها، لتسقط غارقة في دمائها، ثم فر هاربًا.

وحررت الشرطة محضرًا بالواقعة، وأمرت المباحث بسرعة التحريات وضبط الجاني، وتقديمه لها للتحقيق معه، ووجهت النيابة بتقديم الرعاية اللازمة للمجني عليها، وإبلاغهم فور تحسن حالها لاستجوابها.