"براهماسترا - الجزء الأول: شيفا" الفائز الأكبر بـ"الأوسكار" للسينما الهندية في أبوظبي

ويقام العرض المليء بالرقص المبهرج، في العاصمة الإمارات العربية المتحدة الغنية بالنفط والتي يشكل الهنود ثلث سكانها، للعام الثاني على التوالي.

وسار على السجادة الخضراء، التي اعتمدت عام 2007 مساندة لحماية البيئة، في السابق بعض من أكبر الأسماء في بوليوود، من بينهم أبهيشيك باتشان وفيكي كوشال وسارة علي خان.

وقالت الممثلة جاكلين فرنانديز واضعة غطاء رأس مستوحى من التصاميم العربية "ماذا يعني هذا الاحتفال للسينما (الهندية)؟ أعتقد أن الانفتاح على المسرح العالمي وأخذنا أيضا إلى المسرح العالمي، لذلك فهو مثير في الحالتين".

وبلغ إنتاج صناعة السينما الهندية 2,5 مليار دولار في العام 2019. وتصدّر الهند أيضا كل عام مئات الأفلام بلغاتها الرسمية الأخرى البالغ عددها أكثر من 20.