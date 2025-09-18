اجتماع مجلس الدفاع المشترك لدول الخليج العاجل بحث اعتداء إسرائيل على الدوحة

منوعات

حديقة حيوان دلهي تودّع فيلها الأفريقي الوحيد

الفيل شانكار
إرم نيوز
إرم نيوز

 قال مسؤولون في حديقة حيوان دلهي اليوم الخميس، إن شانكار، الفيل الأفريقي الوحيد في الحديقة، نفق وجرى فتح تحقيق للوقوف على سبب وفاته.

وأضاف المسؤولون أن شانكار نفق مساء أمس الأربعاء، بحسب وكالة أنباء برس تراست أوف إنديا الهندية.

وكانت زيمبابوي قد أهدت الهند شانكار في 1996، ووصل  حديقة حيوان دلهي في 1998 مع الفيلة فيمباي، بحسب صحيفة إنديان إكسبريس.

ووضع شانكار في محبس انفرادي منذ 2012، حيث جرى فصله عن نظرائه الآسيويين.

وكان الفيل يبلغ من العمر نحو 30 عاما، وفقا للصحيفة.

