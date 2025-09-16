بعد سنوات من الانقسام.. نقابة الفنانين السوريين توحّد الوسط الفني

شهدت الأيام الماضية، توافد عدد كبير من الفنانين السوريين على المقر الرئيسي لنقابتهم في أول تجمع من نوعه للعاملين في القطاع، والذين فرقتهم القرارات الإدارية والسياسية والحرب في السنوات الماضية.

وظهر ممثلون ومخرجون وفنيون في مختلف التخصصات الدرامية، سويةً في النقابة التي فتحت باب الانتساب الأكبر من نوعه في تاريخها، عندما قررت ضم جميع العاملين في المهن الدرامية بغض النظر عن سنهم.

وأسهمت الخطوة في تقدم عدد كبير من المخرجين والمساعدين والمصورين ومنتجين فنيين ومديري الإنتاج بجانب مغنين وعازفين كانوا جميعاً غير منتسبين في الماضي بسبب شروط النقابة السابقة التي استبعدت كثيرا من العاملين في القطاع الفني الدرامي والموسيقي.

ويخضع الراغبون بالانتساب للنقابة، لاختبارات فنية تجريها لجان متخصصة شكلتها النقابة، وضمت عددا من الفنانين السوريين بعضهم كان غائباً عن الساحة الفنية إضافة لآخرين كانوا محل انتقاد وجدل، بالإضافة لفريق ثالث غادر سوريا خلال سنوات الحرب.

وجمعت الاختبارات الجديدة، فنانين سوريين كثر، بينهم: جيانا عيد، ليث المفتي، وائل زيدان، جهاد عبدو والمخرج المثنى صبح، ورئيس نقابة الفنانين مازن الناطور، وآخرون كانوا محسوبين في السنوات الماضية على النظام الحاكم السابق أو معارضيه، في أكبر انقسام عاشه الوسط الفني.

واستمر الانقسام بعد سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر الماضي، عندما فصلت نقابة الفنانين بإداراتها الجديدة برئاسة مازن الناطور، الفنانة سلاف فواخرجي، في قرار أثار جدلاً واسعاً حينها.

ولكن النقابة التي كانت محل انتقاد في الأشهر الماضية، بدأت بتلقي الإشادة عندما تراجعت عن تصميم شعار جديد لها قبل أشهر، مستجيبة لانتقادات فنانين تشكيليين كثيرين له، واختارت شعاراً جديداً عبر مسابقة فنية نظمتها.

كما ابتعدت النقابة عن السجال السياسي الدائر في البلاد وتفاعلت مع فنانين سوريين بارزين دون النظر لمواقفهم السياسية السابقة، كما فعلت عندما باركت للفنان أيمن زيدان تكريماً جديداً له بعد أن كان من المحسوبين على النظام السابق إبان الانقسام في الوسط الفني في تلك الحقبة.

وأسهم ذلك التغيير في النقابة، وفتح باب الانتساب لكثير من العاملين في الوسط الفني، في جمعها لأكبر عدد من المنتسبين في تاريخها، بينما تستمر إجراءات قبول منتسبين جدد حتى الآن.

وتقول النقابة، إن قرار فتح باب الانتساب للعاملين في مهن الدراما، يعتمد على كفاءتهم المهنية فقط، والتي تتحقق منها لجان مختصة، ويستهدف احترام مسيرتهم الفنية بعد حرمانهم في الماضي من فرصة الانتساب.

كما أعلنت النقابة حديثاً، أن جهودها تستهدف إحداث فرق في واقع حياة الفنان، ودعم المشهد الفني والدرامي والثقافي والإعلامي في سوريا.

وعانى كثير من الفنانين السوريين والعاملين في القطاع، خلال السنوات الماضية، من ظروف مادية صعبة بسبب حالة البلاد التي دمرتها الحرب وانهار اقتصادها وتراجع الإنتاج الفني فيها بشكل كبير.

ومع ذلك الواقع، نجحت عدة شركات إنتاج في تقديم أعمال درامية بارزة في السنوات القليلة الماضية، معتمدة على عدد من النجوم، والتصوير خارج سوريا، ما أبقى المسلسلات السورية حاضرة في الشاشة العربية.