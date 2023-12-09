إسبانيا تسعى إلى إدخال 3 لغات جديدة في الاتحاد الأوروبي

قال تقرير إخباري إن إسبانيا ستتكلف نحو 132 مليون يورو سنويًا، في حال تمكنت من جعل اللغات: الكاتالونية، والباسكية، والجاليكية، رسمية في الاتحاد الأوروبي.

وذكرت صحيفة "إل موندو" الإسبانية أن التقدير الأولي لـ"النظام الكامل" للغة المضافة يبلغ نحو 44 مليون يورو سنويًا لكل لغة، أي ما مجموعه نحو 132 مليون يورو سنويا لثلاث لغات.

وأشارت الصحيفة إلى أن تكاليف إضافة لغة رسمية تعتمد أيضًا على تعيين موظفين للترجمة التحريرية والفورية، والمراجعة القانونية والمنشورات لمؤسسات وهيئات الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك هيئات ووكالات الاتحاد الأوروبي اللامركزية الملزمة قانونًا بتقديم الطلبات.

وتابعت: "إسبانيا تعتزم إعادة طرح القضية في مجلس الشؤون العامة، الأسبوع المقبل. حيث يمثلها وزير الدولة لشؤون الاتحاد الأوروبي، خوسيه ألباريس، الذي يتولَّى زمام المبادرة في إثارة قضية اللغات الرسمية المشتركة".

وكان تم الاتفاق في المناقشة الأولى على إعداد تقارير فنية وقانونية حول التكلفة الاقتصادية، والسياسية، والتفاصيل القانونية، والعواقب المحتملة.

ولفت التقرير إلى أن عشرات الدول انزعجت من هذا الإصرار الإسباني في المحاولة الثانية، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي لديه أولويات أكثر أهمية بكثير.