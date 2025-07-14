عرض قطعة من المريخ للبيع بـ4 ملايين دولار (صور)

تُعرض هذا الأسبوع في مزاد علني قطعة نادرة من نيزك مريخي تُعد الأكبر من نوعها التي عُثر عليها على سطح الأرض، وسط توقعات بأن يصل سعرها إلى 4 ملايين دولار نظراً لقيمتها الفريدة وندرتها الفائقة.

وأعلنت دار المزادات "سوذبيز" عن طرح هذا الحجر الفضائي الفريد، الذي وصفته بأنه "اكتشاف نادر للغاية"، بسعر افتتاحي يبلغ 1.6 مليون دولار، وفقا لـ "فوكس بيزنيس".

ويُعتقد أن هذه القطعة انطلقت من سطح كوكب المريخ بعد ارتطام كويكب ضخم به، قبل أن تقطع نحو 140 مليون ميل عبر الفضاء وتسقط في صحراء النيجر.

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النيزك، المعروف باسم (NWA 16788)، تم العثور عليه في 16 نوفمبر 2023 بواسطة أحد صائدي النيازك في منطقة أغاديز النائية.

وتعد هذه القطعة من أندر العينات الفضائية التي وصلت إلى الأرض، ما يجعلها هدفاً ثميناً لهواة جمع النيازك ومحبي الفضاء.

ويعتبر النيزك (NWA 16788) أكبر بحوالي 70% من ثاني أكبر قطعة مريخية عُثر عليها على الأرض حتى الآن.

وفقًا لإعلان دار المزادات، تُعد القطع الصخرية القادمة من المريخ نادرة جدًا، حيث يوجد أكثر من 77,000 نيزك معروف على الأرض، منها حوالي 400 فقط تعود أصولها إلى المريخ، ويبلغ مجموع أوزانها نحو 373 كيلوغرامًا (825 رطلاً).

ووزن نيزك (NWA 16788) يبلغ حوالي 24.67 كيلوغرام (54 رطلاً)، أي ما يعادل 6.5% من إجمالي المواد المريخية المعروفة الموجودة على الأرض حاليًا.

يبلغ حجم النيزك 14.75 × 11 × 6 بوصات، ويتميز بقشرة انصهارية بلون بني محمر، تمنحه لونًا مميزًا يُعرف بـ"اللون المريخي"، حسب وصف دار "سوذبيز".

كما تظهر على سطح النيزك انبعاجات يُعتقد أنها ناتجة عن احتراقه نتيجة الاحتكاك بالغلاف الجوي للأرض.

وأشارت القائمة إلى أن القطعة لم تتعرض إلا لدرجة ضئيلة من التجوية الأرضية، مما يعني أن تركيبتها الفيزيائية والكيميائية لم تتغير كثيرًا منذ وصولها إلى الأرض. وعلقت "سوذبيز" قائلة: "بمعنى آخر، من المرجح أن (NWA 16788) وافد حديث نسبيًا إلى كوكبنا، بعد أن سقط من الفضاء الخارجي مؤخرًا".

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وسيعرض هذا النيزك ضمن مزاد "سوذبيز" للتاريخ الطبيعي (Natural History Sale)، الذي يضم إلى جانبه عددًا من العجائب الطبيعية، منها نيازك أخرى ومعادن وأحافير.

وسينطلق المزاد المباشر على نيزك (NWA 16788) في الساعة العاشرة صباحا من يوم 16 يوليو، بسعر افتتاحي قدره 1.6 مليون دولار، وسط توقعات بأن يتراوح السعر النهائي بين 2 و4 ملايين دولار.