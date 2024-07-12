بريطانيا.. السجن مدى الحياة لمدان بمحاولة قتل مذيعة شهيرة

حكمت محكمة بريطانية، يوم الجمعة، بالسجن مدى الحياة على رجل أدين بمحاولة اختطاف واغتصاب وقتل مذيعة تلفزيونية بريطانية شهيرة.

وكشفت السلطات عن غافن بلامب، 37 عاماً، بعد أن لفت انتباه شرطي أمريكي في ولاية مينيسوتا إلى رسائله المشبوهة في مجموعة إلكترونية بعنوان "العشاق المختطفون".

أبلغ الشرطي مكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي آي) بعد أن شعر بالريبة تجاه رسائل بلامب التي تحدث فيها عن خططه لاختطاف واغتصاب وقتل المذيعة هولي ويلوبي، 43 عاماً، والتي قدمت برنامج "ذيس مورنينغ" الشهير على قناة "ITV" لمدة 14 عاماً، بالإضافة إلى البرنامج الترفيهي "دانسينغ أون آيس".

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وقد اتصل الشرطي الأميركي بالشرطة البريطانية التي اعتقلت غافن بلامب في 4 أكتوبر الماضي، وعثرت الشرطة في شقته في هارلو في شرق إنكلترا، على زجاجات تحتوي على الكلوروفورم، فضلاً عن "عدة للخطف".

ودانت هيئة محلفين غافن بلامب في يوليو الماضي بتهمة التآمر لارتكاب جرائم اختطاف واغتصاب وقتل.

ونفى المتهم الوقائع المنسوبة إليه، مدعيًا أن ما حصل لا يعدو كونه مجرد محادثات وتخيلات عبر الإنترنت.

وحكم عليه القاضي في محكمة تشيلمسفورد كراون في إسيكس (شرقي لندن)، اليوم الجمعة، بالسجن مدى الحياة، بينها 15 عاما لا يمكن خلالها خفض العقوبة.

ووصف خطته بأنها "عنيفة ومهينة بشكل خاص"، وأنها نتيجة "هوس" استمر لسنوات.

ووصفت الشرطة مشروعه بأنه "مخطط بعناية"، لافتة إلى أنه اشترى حبالاً وأجرى عمليات بحث مكثفة حول المذيعة وعاداتها وأقاربها، وحاول تجنيد أشخاص لمساعدته.