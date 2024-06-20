حريق ضخم يلتهم محلات سوق "وجدة" الشعبي في المغرب (صور)
اندلع حريق ضخم، الأربعاء، داخل أحد الأسواق الشعبية في مدينة "وجدة" الواقعة شمال شرق المغرب، أسفر عن خسائر مادية جسيمة.
وأتى الحريق، الذي اندلع في سوق "المير علي"، على نحو 30 محلاً تجارياً بالكامل، دون أن يخلف أية خسائر في الأرواح، وفق وسائل إعلام مغربية.
وهرع رجال الوقاية المدنية والسلطات الأمنية بسرعة كبيرة إلى مكان الحادث، للسيطرة على الحريق، ومنع انتقال ألسنة اللهب إلى باقي المحلات المجاورة.
وتمكّنت عناصر الوقاية المدنية من إخماد الحريق بالكامل، فيما تواصل إزالة مخلفاته لتجنّب تجدد اشتعال النيران في السسوق الذي يضم محلات لبيع مواد غذائية وأفرشة وغيرها من السلع الاستهلاكية.
وفتحت مصالح الشرطة القضائية معززة بعناصر من الشرطة التقنية والعلمية، تحقيقاً موسعاً لمعرفة أسباب وملابسات اندلاع الحريق.