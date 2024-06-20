حريق ضخم يلتهم محلات سوق "وجدة" الشعبي في المغرب (صور)

اندلع حريق ضخم، الأربعاء، داخل أحد الأسواق الشعبية في مدينة "وجدة" الواقعة شمال شرق المغرب، أسفر عن خسائر مادية جسيمة.

وأتى الحريق، الذي اندلع في سوق "المير علي"، على نحو 30 محلاً تجارياً بالكامل، دون أن يخلف أية خسائر في الأرواح، وفق وسائل إعلام مغربية.