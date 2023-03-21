الأغاني الشهيرة على "الريلز".. قصتها وأسباب انتشارها

تتحف مواقع التواصل الاجتماعي متابعيها بفيديوهات مثيرة كل لحظة، بغض النظر عن محتواها ورسالتها، إلا أن الملاحظ فيها هو اعتمادها، إلى حد كبير، على مجموعة محددة من الأغاني الأجنبية التي تلاقي صدى واسعاً بين المستخدمين.

ودون أن يكون لتلك الأغاني وكلماتها أي صلة بمحتوى الفيديوهات القصيرة "shorts" أو "reels"، فإنها تتسيّد المشاهد المتغيرة شكلا ومضمونا مع تغير الحياة والأذواق، نظراً لكونها مجانية وليست لها حقوق ملكية فكرية ومتاحة للجميع لاستخدامها.

ولكن تُثار تساؤلات حول قصص بعض هذه الأغاني المشهورة، وما تأثيرها التربوي، وما علاقتها بالمحتوى المرئي، وما إذا كانت مضامينها تشكل خطورة اجتماعية.

وأبرز هذه الأغاني هي "Calm down" للفنان النيجيري "ريما" والأمريكية سيلينا جوميز، التي تدعو كلماتها إلى التحلي بالهدوء، وتتغزل بالجسد واللباس، باستخدام كلمات مميزة مثل "مشروب فانتا"، وغيرها.