الأغاني الشهيرة على "الريلز".. قصتها وأسباب انتشارها
تتحف مواقع التواصل الاجتماعي متابعيها بفيديوهات مثيرة كل لحظة، بغض النظر عن محتواها ورسالتها، إلا أن الملاحظ فيها هو اعتمادها، إلى حد كبير، على مجموعة محددة من الأغاني الأجنبية التي تلاقي صدى واسعاً بين المستخدمين.
ودون أن يكون لتلك الأغاني وكلماتها أي صلة بمحتوى الفيديوهات القصيرة "shorts" أو "reels"، فإنها تتسيّد المشاهد المتغيرة شكلا ومضمونا مع تغير الحياة والأذواق، نظراً لكونها مجانية وليست لها حقوق ملكية فكرية ومتاحة للجميع لاستخدامها.
ولكن تُثار تساؤلات حول قصص بعض هذه الأغاني المشهورة، وما تأثيرها التربوي، وما علاقتها بالمحتوى المرئي، وما إذا كانت مضامينها تشكل خطورة اجتماعية.
وأبرز هذه الأغاني هي "Calm down" للفنان النيجيري "ريما" والأمريكية سيلينا جوميز، التي تدعو كلماتها إلى التحلي بالهدوء، وتتغزل بالجسد واللباس، باستخدام كلمات مميزة مثل "مشروب فانتا"، وغيرها.
وكذلك أغنية "Love Nwantiti"، للنيجيري سي كاي، وفحواها عن عيد الحب وكيفية سيطرة المشاعر على العقل، وشدة تعلق العشاق ببعضهم البعض، مع الإشارة كذلك إلى الجسد والإيحاءات الجنسية.
وهناك أغنية "بين ذراعيك Into Your Arms"، للأمريكي ويت لاوري، التي تفّصل في العلاقة بين العقل والقلب والصراع بينهما، ومدى حاجة كل طرف للأخر وبأقصى سرعة، في رسالة رومانسية واضحة.
وتوجد كذلك أغان أخرى، ومنها i love you for infinity - Under The Influence - MONEY Future - Middle Of The Night، وغيرها من الأغاني العديدة التي تتطابق مضامينها، بشكل كبير، مركزةً على العاطفة والجسد.
لماذا تنتشر هذه الأغاني دون غيرها؟
تقول الدكتورة فلك صبيرة، إن أهم ما يميز هذه الأغاني هو الصوت، والإحساس، وقوة الرقص، والأداء، وكذلك مثالية الأغاني وجماليتها ومدى إبهارها ومناسبتها للستايل الجديد.
وتضيف صبيرة، وهي أستاذة جامعية في كلية الإعلام بجامعة دمشق في سوريا، لـ"إرم نيوز": "لا توجد أنماط أو قواسم مشتركة بشكل كامل بين الأغاني التي تنتشر بشكل فيروسي على وسائل التواصل الاجتماعي وتتجاوز حدود الثقافات المحلية، إلا أنه يمكن حصر أغلب هذه العوامل في استخدام الكلمات الذكية الجذابة والمناسبة - أي التي تبتعد عن المفردات النابية - ما يعني أن الأطفال والعائلات يمكنهم الاستمتاع للأغنية بأكملها وفهم معناها وحفظها بسهولة".
وتستطرد فلك صبيرة: "بالمقابل هناك بعض الأغاني التي تكسر هذه القاعدة بالاعتماد على الكلمات الفاضحة التي بذات الوقت تخلق وتحرك جرعات عالية من مشاعر الفرح أو الحب أو الغضب أو الانتقام وغيرها، بالإضافة إلى تمثيل كلمات الأغاني في مقاطع فيديو جذابة تتمثل بأداء الفنانين خصوصاً الشباب منهم واستخدام أجسادهم وتعبيرات وجوههم، من حركات الرقص والأزياء المستخدمة والمكياج الإبداعي".
ماذا يقول علم الاجتماع؟
يوضح الخبير التربوي عباس اليغمور، أن "الإنسان في بحثه الدائم عن التميز المقصود، تبرز لديه دوافع الأنانية والشهرة، ما قد يعرّضه لما يُسمى بالخطر الحقيقي، وهذا ما نلاحظه في أغلب فيديوهات السوشيال ميديا التي تقدم محتوى سطحيا غير هادف لا يحمل أي معلومة أو معرفة، ومنها الأغاني التي تُستخدم كخلفية موسيقية لمقاطع مصورة".
وتساءل اليغمور، الذي يعمل كمستشار تربوي في إحدى منظمات الخدمة الاجتماعية بألمانيا، لـ"إرم نيوز": "بأي حق توضع أغاني أديل مثلاً على فيديوهات الطبخ والمقالب في الشوارع أو غيرها؟".
ويؤكد اليغمور: "غالبا أن الأشخاص الذين يستعملون هذا النوع من المحتوى يبحثون عن الشهرة وكسب المال السريع دون أي اعتبار لمبادئ المجتمعات المختلفة، ما يشكل خطراً على السلوك الإنساني الطبيعي، الذي سيؤدي بطبيعة الحال لتبديل المنظومة الفكرية السليمة للإنسان بجملة أفكار خالية من أي معنى أو هدف".