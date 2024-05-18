تسبب بحادثة وفاة.. سحب منتج "رقائق بطاطس" من ولاية أمريكية

دفعت حادثة وفاة مراهق في ولاية ماساتشوستس الأمريكية، بسبب تناوله رقاقة بطاطس حارة جدًا بعد تحدٍ على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى إعادة النظر في مادة "الكابسيسين"، التي تدخل في صناعة مثل هذه الأطعمة.

وبحسب صحيفة "سي إن إن" الأمريكية، فقد قرر كبير الفاحصين الطبيين في الولاية، أن وفاة المراهق هاريس، البالغ من العمر 14 عامًا، جاءت بعد تناوله رقاقة "تورتيلا" تحتوي على تركيز عالٍ من مركب كيميائي موجود في الفلفل الحار.

وكان هاريس قد دخل في تحدٍ لتناول شريحة الرقاقة الحارة جدًا والمتبلة بفلفل "كارولينا ريبر" وفلفل "ناغا فايبر"، لكنه أُصيب بنوبة قلبية بعد تناولها، وتوفي في سبتمبر/أيلول الماضي.

وسحبت الشركة المنتجة، بشكل طوعي، الرقائق المعبأة في علب على شكل "نعش"، بعد وفاة هاريس.

وبحسب موقع "يو إس توداي"، فإن فلفل "كاورلينا ريبر"، الموجود في الرقائق المعنية، أقوى أنواع الفلفل في العالم، حيث تصل حدته إلى 1,539,300 وأحيانًا 2,200,000 وحدة حرارية، في حين تصل حدة فلفل "ناغا فايبر"، إلى 1.2 مليون وحدة حرارية، فيما تبلغ حدة فلفل "الهالابينو" الشهير، 5 آلاف وحدة حرارية فقط.

وتم إيقاف "تحدّي الرقاقة الواحدة" بعد وفاة هاريس، بينما أكدت الشركة المنتجة أنه "سيتم تعويض المستهلكين الذين اشتروا علب الرقائق دون أن يتناولوها".