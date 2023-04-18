كشف هوية ضابط مصري دافع عن رفاقه المعتقلين في السودان
بعد مضي أربعة أيام من اشتعال فتيل الأزمة في السودان بين جناحي المكون العسكري، تداول المصريون هوية الضابط المصري الذي أشهرته جرأته التي واجه بها عناصر الدعم السريع عقب اعتقالها مجموعة عسكريين مصريين، في قاعدة مروي العسكرية.
وفي هذا المقطع الشهير قال لهم الضابط: "أنا نقيب من الجيش المصري وأنا المسؤول عن العساكر دي".. فمن هو هذا الضابط؟.
بحسب مغردين مصريين، فإن النقيب هو محمد صلاح أبوزيد، من محافظة المنوفية.
وظهر أبوزيد في الفيديو الشهير بعدما اعتقلت قوات الدعم السريع مجموعة من العسكريين المصريين في السودان، في قاعدة مروي العسكرية بالولاية الشمالية، التي سيطرت عليها القوات في وقت سابق.
وظهر في المقطع عدد من الرجال يرتدون ملابس عسكرية ويجلسون على الأرض، متحدثين مع أفراد الدعم السريع.
وعن الجنود المصريين المتواجدين في السودان، قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس الإثنين: "عناصرنا في السودان كانت متواجدة بهدف التدريب المشترك، وهذا الأمر تم وفق البروتوكول مع الدولة السودانية، ولم يكن تواجدها بهدف تأليب طرف ضد آخر".