كشف هوية ضابط مصري دافع عن رفاقه المعتقلين في السودان

بعد مضي أربعة أيام من اشتعال فتيل الأزمة في السودان بين جناحي المكون العسكري، تداول المصريون هوية الضابط المصري الذي أشهرته جرأته التي واجه بها عناصر الدعم السريع عقب اعتقالها مجموعة عسكريين مصريين، في قاعدة مروي العسكرية.

وفي هذا المقطع الشهير قال لهم الضابط: "أنا نقيب من الجيش المصري وأنا المسؤول عن العساكر دي".. فمن هو هذا الضابط؟.