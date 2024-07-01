عواصف في سويسرا وإيطاليا وحرائق باليونان وتركيا.. جنون المناخ يعبث بأوروبا

شهدت أوروبا سلسلة من التغيرات المناخية الخارجة عن المألوف، بعد أن اجتاحت إيطاليا وسويسرا فيضانات "غير مسبوقة" بينما اندلعت حرائق غابات ضخمة في اليونان.

وبحسب "ديلي ميل" تواجه أوروبا مزيجًا من الأمطار الغزيرة وموجات الحر الشديدة التي تسببت في وفاة عدد من الأشخاص، وجرف السيارات على الطرق وتدمير المناظر الطبيعية.

وأظهرت صور من ساس-غروند، في كانتون فاليه، بسويسرا، البيوت التي تحولت إلى أنقاض بسبب الانهيارات الأرضية من الجبال. بينما شهدت مدينة سيير فيضانات واسعة النطاق حيث غمرت المياه أحد الطرق السريعة بعد فيضان نهر الرون في أعقاب العواصف الضخمة.