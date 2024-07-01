عواصف في سويسرا وإيطاليا وحرائق باليونان وتركيا.. جنون المناخ يعبث بأوروبا
شهدت أوروبا سلسلة من التغيرات المناخية الخارجة عن المألوف، بعد أن اجتاحت إيطاليا وسويسرا فيضانات "غير مسبوقة" بينما اندلعت حرائق غابات ضخمة في اليونان.
وبحسب "ديلي ميل" تواجه أوروبا مزيجًا من الأمطار الغزيرة وموجات الحر الشديدة التي تسببت في وفاة عدد من الأشخاص، وجرف السيارات على الطرق وتدمير المناظر الطبيعية.
وأظهرت صور من ساس-غروند، في كانتون فاليه، بسويسرا، البيوت التي تحولت إلى أنقاض بسبب الانهيارات الأرضية من الجبال. بينما شهدت مدينة سيير فيضانات واسعة النطاق حيث غمرت المياه أحد الطرق السريعة بعد فيضان نهر الرون في أعقاب العواصف الضخمة.
انهيارات أرضية
أما في إيطاليا فهطلت الأمطار في وديان لانزو، شمال غربي البلاد، إذ استمرت لأكثر من 10 ساعات؛ ما تسبب بفيضان نهر ستورا.
أما في بحيرة توري الإيطالية، فوقعت عدة انهيارات أرضية، كما تم إخلاء عائلات كانت معرضة للخطر في مبنيين بالقرب من مجرى فاسولا بعد أن تحوَّل إلى سيل هائج.
وضربت عواصف عنيفة مساحة كبيرة من غرب كانافيزي، وفي وادي أوركو، حيث ارتفع منسوب نهر نواشيتا كثيرًا لدرجة أن الشلال الشهير عند أبواب المدينة "قفز" فوق جسر الدخول إلى وسط المدينة؛ ما أدى إلى إغلاق طريق رئيس.
حرائق في اليونان وتركيا
أما في اليونان، فاندلع نحو 45 حريقًا باليوم اته في غضون ساعات الأسبوع الماضي، جراء موجة حر شديدة وصلت إلى 42 درجة مئوية.
ورفعت السلطات حالة التأهب القصوى لاحتمال اندلاع حرائق غابات، كما تم إخلاء بضع قرى كإجراء احترازي.
وكافح رجال الإطفاء حريقي غابات بالقرب من العاصمة أثينا، أمس الأحد، وسط رياح قوية، بعد ساعات فقط من تمكنهم من احتواء الحرائق في منطقة جبلية قريبة أيضًا من العاصمة، وكذلك في جزيرة في بحر إيجه.
حرائق الغابات في اليونان
واشتعلت حرائق الغابات الناجمة عن الرياح العاتية في جزيرة سيريفوس اليونانية، ليتم إخلاء القرى الميحطة بها أيضًا.
ومع استمرار ارتفاع درجات الحرارة والرياح في معظم أنحاء البلاد، اندلع نحو 50 حريق غابات يوم السبت الماضي.
وتعد حرائق الغابات شائعة في الدولة المطلة على البحر الأبيض المتوسط، لكنها أصبحت أكثر تدميرًا في السنوات الأخيرة مع ارتفاع حرارة الصيف وجفافه ورياحه، وهو ما يربطه العلماء بتأثيرات تغير المناخ.
حرائق بغابات تركيا
وفي الأسبوع الماضي، أدى حريق غابات ضخم في المناطق الكردية بجنوب شرق تركيا إلى مقتل 12 شخصًا على الأقل، بينما أصيب أكثر من 78، بحسب ما أعلنه وزير الصحة فخر الدين كوجا.
ووصلت درجات الحرارة في معظم أنحاء تركيا إلى أكثر من 40 درجة مئوية؛ ما أدى إلى جفاف الغابات والأراضي العشبية.
ووفقًا لمعلومات من وزارة الزراعة والغابات، تضرر 3,733 هكتارًا في 430 حريق غابات في الفترة من الـ1 إلى الـ23 من يونيو الماضي.
واندلعت حرائق ضخمة أخرى في سوسورلوك شمال غرب تركيا، وفي منطقة ميلاس بجنوب غرب البلاد، ومنطقة تورهال توكات شمال وسط تركيا، وإزمير.