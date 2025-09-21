فنادق بولندية تقدم مكافآت مالية للأزواج الذين يُنجبون أثناء الإقامة

تعتزم مجموعة فنادق وعقارات بولندية المساهمة في النهوض الديموغرافي في البلاد، التي تسجل انخفاضًا مطردًا في معدلات الولادة منذ اثني عشر عامًا، من خلال مكافأة نزلائها الذين ينجبون أطفالًا تحمل الوالدة بهم في إحدى منشآتها.

وأعربت مجموعة "آرش" التي تضم 23 فندقًا والعديد من المباني وقاعات المؤتمرات عبر أنحاء بولندا، على موقعها الإلكتروني عن أسفها للانخفاض المستمر في معدلات الولادة في بولندا منذ اثني عشر عامًا.

ولهذه الغاية، وعدت المجموعة بتقديم "حفلة عائلية مجانية"، مثل مراسم عمادة للنزلاء الذين يثبتون أن "الحمل" بطفلهم "تم بالتزامن مع إقامتهم في أحد فنادق المجموعة"، بحسب المصدر.

كما ستُقدم المجموعة مكافأة قدرها 10 آلاف زلوتي (حوالي 2345 يورو) للأزواج الذين يشترون شقة من مجموعة "آرش" ويولد طفلهم بعد انتقالهم إليها.

ويستفيد من العرض "الزوجان (رجل وامرأة) المقيمان في بولندا والبالغان" على أن يكون أحدهما على الأقل بولنديًا، بحسب شروط البرنامج الذي أطلق عليه اسم "أجيال آرش".

كما ستقدم المجموعة مكافآت لموظفيها الذين ينجبون أطفالًا.

في العام 2024، كان عدد المواليد في بولندا أقل بـ157 ألفًا من عدد الوفيات، ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه في السنوات القادمة، بحسب الضمان الاجتماعي.

في نهاية حزيران/ يونيو، بلغ عدد سكان بولندا حوالي 37,4 مليون نسمة، أي أقل بمليون عن عام 2015، بحسب المكتب الوطني للإحصاء.