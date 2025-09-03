"شديد الخطورة".. ضبط أكبر مصنع لإنتاج المخدرات في مصر

نجحت السلطات المصرية في توجيه ضربة قوية لتجارة المخدرات عبر ضبط ما وصف بـ"أكبر مصنع سري" لإنتاج المواد المخدرة في البلاد.

وأعلنت وزارة الداخلية المصرية، الأربعاء، عن نجاح أجهزتها الأمنية في ضبط المصنع بمحافظة الشرقية، شمال البلاد، حيث كشفت التحقيقات أنه كان يدار من جانب 3 من العناصر الجنائية، شديدة الخطورة.

واتخذت العناصر من أحد العقارات بدائرة قسم شرطة "الصالحية الجديدة" مركزاً لتخزين وتجهيز المخدرات، تمهيداً لترويجها في عدة محافظات.

وبحسب بيان الوزارة، عمل أفراد التشكيل على جلب المواد الخام من مصادر مختلفة، وإعادة تدويرها وتصنيعها على هيئة أقراص من نوعي "الترامادول" و"الكبتاغون" باستخدام أدوات ومعدات متطورة.

وخلال المداهمة، تمكنت الأجهزة من ضبط المتهمين وبحوزتهم: 370 ألف قرص مخدر من الترامادول والكبتاغون، و325 كيلوغراماً من المواد الخام الخاصة بالعقارين، بالإضافة إلى أدوات ومعدات التصنيع وإعادة التدوير.

وقُدّرت القيمة السوقية للمضبوطات بما يقرب من ربع مليار، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمين، فيما أخطرت النيابة العامة لتولّي التحقيق.