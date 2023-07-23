الكونغو.. جندي يقتل 13 بينهم 9 أطفال خلال مراسم تشييع طفله

لقي 13 شخصًا على الأقل بينهم تسعة أطفال مصرعهم يوم الأحد، وذلك إثر قيام جندي بإطلاق النار عليهم خلال مشاركتهم بمراسم تشييع طفل شرق الكونغو.

وأعلن جيش جمهورية الكونغو الديمقراطية ومسؤول محلي، بأن الحادثة وقعت في قرية نياكوفا المطلة على بحيرة ألبرت في منطقة إيتوري شرق البلاد، حيث أطلق الجندي النار باتجاه أشخاص حضروا لتشييع جثمان طفله الذي توفي مساء السبت.