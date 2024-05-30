قرار إعدام التيك توكر "عزو الزيقرا" يثير جدلاً في ليبيا

أثار قرار القضاء الليبي، القاضي بإعدام التيك توكر الليبي الشهير المعروف باسم "عزو الزيقرا", بتهمة القتل العمد، جدلًا واسعًا بين رواد شبكات التواصل الاجتماعية في البلاد.

وألقي القبض على التيك توكر "عزو الزيقرا" عندما كان يحاول الهروب خارج البلاد بطريقة غير شرعية وأودع السجن؛ وذلك بتهمة القتل العمد.

واعترف لاحقًا بقتل شخص قبل نحو عامين، جرّاء اشتباك بالأسلحة؛ بسبب شتمه أمه مرات عديدة، إحداها كانت في بث مباشر على وسائل التواصل الاجتماعي.