قرار إعدام التيك توكر "عزو الزيقرا" يثير جدلاً في ليبيا
أثار قرار القضاء الليبي، القاضي بإعدام التيك توكر الليبي الشهير المعروف باسم "عزو الزيقرا", بتهمة القتل العمد، جدلًا واسعًا بين رواد شبكات التواصل الاجتماعية في البلاد.
وألقي القبض على التيك توكر "عزو الزيقرا" عندما كان يحاول الهروب خارج البلاد بطريقة غير شرعية وأودع السجن؛ وذلك بتهمة القتل العمد.
واعترف لاحقًا بقتل شخص قبل نحو عامين، جرّاء اشتباك بالأسلحة؛ بسبب شتمه أمه مرات عديدة، إحداها كانت في بث مباشر على وسائل التواصل الاجتماعي.
ولقي حكم الإعدام تفاعلًا ملحوظًا بين مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي، وذلك بين مؤيدين للحكم ومعارضين له، ودشّن أصدقاء التيك توكر حملة لمطالبة عائلة الضحية بالعفو عنه.
وتساءل ناشط يدعى عبدو: "على ماذا استند حكم الإعدام، هل تم إثبات أن عملية القتل تمت مع سبق الإصرار والترصد؟ لأن الجريمة حصلت لأنه كان هناك خلاف بين شخصين، وكان هناك دفاع عن النفس".
وبدوره، دعا الناشط مصطفى الفيتوري، أهل الاختصاص إلى مراجعة الحكم وتخفيفه لأنه "سيحرم شابا صغيرا من حقه في الحياة، خاصة أنه اعتذر وعبّر عن ندمه".
ومضى قائلاً: "يبدو أن القانون الليبي يطبق فقط على الضعفاء والبسطاء، هناك من ارتكبوا جرائم ونفذوا مجازر جماعية واستقدموا مقاتلين أجانب لاحتلال البلاد، لكنهم أحرار ويتمتعون بالأموال والصلاحيات والسلطة".
من ناحيته دعا تيك توكر يُدعى "لاص العاصمة"، قبيلة "يفرن"، التي ينتمي إليها القاتل للتدخل لدى عائلته من أجل العفو عنه والرأفة به وبأسرته، مضيفاً: "صحيح هو أخطأ والعدالة قامت بدورها، لكن ليس إلى حدّ الحكم عليه بالإعدام".
في حين استغرب الناشط علي اشتيوي تبرير البعض للجريمة ودعوتهم إلى التخفيف من عقوبتها، حيث قال: "بغض النظر عن الفوضى في البلاد وأن نصف المجرمين خارج السجون، لكن هذا لا يجب أن يكون مبرّراً للتعاطف مع شخص قتل شخصاً آخر بدم بارد وبشكل متعمّد".
بينما اعتبرت ناشطة تدعى "إيمي"، أن تخفيف عقاب القاتل أو الإفراج عنه هو "خطأ كبير سيشجع الناس على ارتكاب الجرائم وعلى القتل بكل سهولة"، مضيفةً أن "التيك توكر ارتكب خطأ وقتل شخصاً آخر ويجب أن يأخذ عقابه حتى يكون عبرة لغيره".