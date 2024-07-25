توفي الملحن الأردني الشهير روحي شاهين، والذي يعرف بـ"شيخ الملحنين الأردنيين"، اليوم الخميس، عن عمر يناهز 87 عامًا.

ونعت نقابة الفنانين الأردنيين بقيادة المخرج محمد يوسف العبادي، ومجلس نقابته، والهيئة العامة للنقابة الموسيقار الراحل، مشيرين إلى أنه توفي دون الكشف عن السبب.

والموسيقار روحي شاهين هو أحد أشهر الموسيقيين الأردنيين، وهو من الرعيل الأول للموسيقيين في الأردن، مع كل من: جميل العاص، وتوفيق النمري، وفؤاد حجاز، كما عمل روحي شاهين رئيسًا لقسم الموسيقى في الإذاعة الأردنية.

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وقدم "شاهين" ألحانًا للعديد من المطربين الأردنيين الكبار، حيث غنى له، قديمًا، المطربون: إسماعيل خضر، ومحمد وهيب، وصبري محمود، وإلياس عوالي، ويوسف رضوان، وشكري عياد، وغيرهم.

وتخصص الراحل شاهين الموسيقار والملحن بعزفه على آلة "التشيللو"، ضخمة الحجم، والتي لها نغمات خاصة تختلف عن كل الآلات الوترية الأخرى، إذ يعد أحد أهم من استخدم هذه الآلة في الأردن.



