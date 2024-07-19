شهدت العديد من الخدمات حول العالم تعطلاً مفاجئاً اليوم الجمعة، بسبب خلل تقني أصاب شركة مايكروسوفت، ما أدى إلى تأخير العمليات في مطارات وشركات طيران، وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي صور وفيديوهات طريفة عن العطل التقني، حيث لجأت مطارات عالمية إلى استخدام تذاكر طيران مكتوبة بخط اليد بدلاً من التذاكر الإلكترونية المعتادة.

وقارن المستخدمون هذا الوضع بأسلوب السفر في العصور القديمة، مما أثار تعليقات طريفة وساخرة حول عودة المطارات خمسين عاماً إلى الوراء.

وأعلنت شركة مايكروسوفت أن "السبب الأساسي" لانقطاع تكنولوجيا المعلومات قد تم إصلاحه بشكل شبه كامل.

من جانبها، أكدت شركة "كراود سترايك" للأمن السيبراني أن المشكلة لم تكن ناجمة عن حادث أمني أو هجوم إلكتروني، بل كانت بسبب خلل تقني في تحديث محتوى لأنظمة ويندوز، بينما لم تتأثر أنظمة ماك ولينكس.

وتسبب الخلل التقني في اضطراب واسع النطاق، حيث تأثرت شركات الطيران في عدة دول، مما أدى إلى تأخير بعض الرحلات وتسجيل الركاب يدوياً.

وفي الهند، تأثرت معظم شركات النقل الجوي مثل Vistara وIndiGo وSpiceJet وAkasa Air، واضطرت إلى اللجوء للتسجيل اليدوي للركاب.

وأصدرت شركات الطيران بيانات لطمأنة مستخدميها بأنها تعمل على إصلاح الخلل في أسرع وقت ممكن.

ودعا جورج كورتز، الرئيس التنفيذي لشركة "كراود سترايك"، العملاء إلى زيارة الموقع الإلكتروني للحصول على آخر التحديثات حول المشكلة.