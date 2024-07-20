قالت النيابة العامة في مصر، إن حريقًا نشب في كومة من "الكراتين" في محيط مبنى الأرشيف الإلكتروني التابع لها.

وأضافت النيابة العامة في بيان، اليوم السبت، إن "الحريق نشب في بعض الكراتين الورقية، الموضوعة خارج سور مبنى الأرشيف، تمهيدًا لنقلها لأحد مقرات حفظ المهملات وإعادة تدويرها".

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وأوضحت أن الحريق "أسفر عن تلف بالكراتين"، منوهة إلى أنه "اُسْتُدْعِيَت الحماية المدنية والسيطرة على الحريق، الذي أسفر عن تعرض 5 من العاملين بفريق إدارة الأزمات لاختناقات".

وأشارت النيابة في بيانها إلى أنه وُضِع المصابون تحت الملاحظة الطبية، مؤكدة أن الحريق لم يمتد إلى أي أوراق قضايا داخل الأرشيف، ولم تتأثر منظومة العمل بالأرشيف الإلكتروني، ولا تزال تسير على نحو طبيعي.

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وذكرت أنها تباشر التحقيقات فور حدوث الواقعة؛ حيث انتقل فريق من أعضاء نيابة استئناف القاهرة لمحل الواقعة لمعاينته، وتم انتداب الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لرفع كافة الآثار لفحصها، وجارٍ استكمال التحقيقات.