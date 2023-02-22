تلميذ يطعن معلمة حتى الموت في فرنسا

قتلت معلمة في مدرسة في سان جان دو لوز في إقليم الباسك بجنوب غرب فرنسا، بعدما طعنها تلميذ يبلغ 16 عامًا، اليوم الأربعاء، على ما أفادت النيابة العامة.

وقال المدعي العام جيروم بورييه لوكالة فرانس برس: "أؤكد حصول هجوم بسكين، وإن الضحية فارقت الحياة وأوقف التلميذ ويخضع للتحقيق لدى الشرطة.. الضحية كانت مدرّسة لغة إسبانية بالغة من العمر 52 عامًا".