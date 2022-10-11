السعودية تحول مبنى شهيرا في الرياض لمركز ثقافي
قررت وزارة الثقافة السعودية تحويل مبنى شهير في العاصمة الرياض إلى مركز ثقافي متعدد الاستخدامات، في خطوة تدعم جهودها في التحول إلى وجهة ثقافية نشطة محلياً وعالمياً.
وأعلنت الوزارة، اليوم الإثنين، عن المشروع الجديد الذي سيحمل اسم "فناء أول"، وسيقام في المبنى التاريخي للبنك الأول في حي السفارات، والمعروف سابقاً باسم "البنك السعودي الهولندي"، وهو أول بنك تجاري عمل في المملكة.
ويُعدّ المبنى الذي صُمم عام 1988 من المعالم البارزة في الحي الدبلوماسي بتصميمه المميز المكوّن من أعمدة أسطوانية في إطار مربّع الشكل، ومزيّن بزخرفة هندسية منقوشة على الطراز النجدي التقليدي.
وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) إن المبنى وُضع مؤخراً تحت رعاية الهيئة الملكية لمدينة الرياض، ضمن برنامج التحول الوطني لرؤية المملكة 2030 والذي تُعدّ الثقافة جزءاً أساسياً منه، لتقرر وزارة الثقافة تحويله إلى فضاء ثقافي.
وكشفت وزارة الثقافة أن المركز الثقافي الجديد سيكون متكاملاً ومخصصاً لاحتضان المفكرين والمبدعين وأصحاب المواهب الإبداعية المتعددة، عبر المساحات المتنوعة التي يوفرها للمعارض الفنية وورش العمل والملتقيات الثقافية، إلى جانب الفضاء الثقافي والمعرفي الذي سيُتيحه المركز لزواره من مختلف الشرائح.
وأضافت أن مركز "فناء الأول" الثقافي سيحتضن المعارض الفنية وورش العمل الفنية والتعليمية، إضافةً إلى برنامج متنوع من الندوات والنشاطات الثقافية الأخرى.
كما سيحتوي على مكتبة متخصصة تقدم مجموعة واسعة من الكتب الثقافية والفنية في مجالات مختلفة.
وستكون للمركز مجموعة فنية دائمة معروضة في "فناء المنحوتات" الواقع في الحديقة الخارجية للمبنى، ويضم مجموعة من 6 قطع فريدة من نوعها، صُممت معظمها خصيصاً لفناء الأول، وستوفر للزوّار فرصة لاكتشاف أعمال فنانين محليين وعالميين مشهورين.
وأصبحت السعودية في غضون سنوات قليلة مكاناً نشطاً لا تغيب عنه الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية، ويقصده النجوم والمشاهير والرياضيون ونخب الثقافة في العالم على مدار العام، بجانب توافد السياح.
وتشمل استراتيجية وزارة الثقافة السعودية بناء مراكز ثقافية نشطة في جميع أنحاء المملكة، بما في ذلك استغلال عدد من المباني القديمة أو التاريخية في ذلك التوجه.