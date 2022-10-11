السعودية تحول مبنى شهيرا في الرياض لمركز ثقافي

قررت وزارة الثقافة السعودية تحويل مبنى شهير في العاصمة الرياض إلى مركز ثقافي متعدد الاستخدامات، في خطوة تدعم جهودها في التحول إلى وجهة ثقافية نشطة محلياً وعالمياً.

وأعلنت الوزارة، اليوم الإثنين، عن المشروع الجديد الذي سيحمل اسم "فناء أول"، وسيقام في المبنى التاريخي للبنك الأول في حي السفارات، والمعروف سابقاً باسم "البنك السعودي الهولندي"، وهو أول بنك تجاري عمل في المملكة.

ويُعدّ المبنى الذي صُمم عام 1988 من المعالم البارزة في الحي الدبلوماسي بتصميمه المميز المكوّن من أعمدة أسطوانية في إطار مربّع الشكل، ومزيّن بزخرفة هندسية منقوشة على الطراز النجدي التقليدي.