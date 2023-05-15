وفاة الفنان السعودي فهد الحيان

ويذكر أن الراحل أُشتهر بدوره المميز في مسلسل طاش مطاش، وعرفه الجمهور من خلاله وقدم عدة أدوار مثل شخصية "هزار".

وفي 2006 افتتح شركة إنتاج ومنها أنتج مسلسل غشمشم، وقدم ست مواسم، خمسة منه شاركته البطولة الفنانة هيا الشعيبي.

يشار إلى أنه في يوم 28 ديسمبر 2014 أعلن الممثل السعودي فهد الحيان اعتزاله التمثيل، بعد مسيرة فنية استمرت لأكثر من 20 عاماً قدم خلالها عدداً من الأعمال الكوميدية، ولكنه تراجع عن قرار الاعتزال لاحقًا وشارك في بعض الأعمال الكوميدية.