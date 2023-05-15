وفاة الفنان السعودي فهد الحيان
توفي، اليوم الإثنين، الفنان السعودي، فهد الحيان، بسكتة قلبية عن عمر يناهز 52 عاماً.
ونعى الراحل عدد كبير من نجوم الفن والإعلام في السعودية والخليج.
وقال الفنان السعودي فايز المالكي عبر حسابه على تويتر: "اللهم الطف بأهله ومحبينه.. أسأل الله لك الجنة يا فهد.. عظم الله أجركم".
وقال عبدالله العصيمي عبر حسابه: "رحمك الله.. إلى جنة الخلد.. ورحل الفنان الجميل صاحب القلب الكبير والذكر الطيب الذي أضحكنا كثيرا على مدار سنوات.. اللهم اجعله من الضاحكين المستبشرين.. في جناتك جنات النعيم.. إنا لله وإنا إليه راجعون".
ويذكر أن الراحل أُشتهر بدوره المميز في مسلسل طاش مطاش، وعرفه الجمهور من خلاله وقدم عدة أدوار مثل شخصية "هزار".
وفي 2006 افتتح شركة إنتاج ومنها أنتج مسلسل غشمشم، وقدم ست مواسم، خمسة منه شاركته البطولة الفنانة هيا الشعيبي.
يشار إلى أنه في يوم 28 ديسمبر 2014 أعلن الممثل السعودي فهد الحيان اعتزاله التمثيل، بعد مسيرة فنية استمرت لأكثر من 20 عاماً قدم خلالها عدداً من الأعمال الكوميدية، ولكنه تراجع عن قرار الاعتزال لاحقًا وشارك في بعض الأعمال الكوميدية.