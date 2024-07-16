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هل تعزز كيت ميدلتون شعبية العائلة المالكة؟

هل تعزز كيت ميدلتون شعبية العائلة المالكة؟
كيت ميدلتون المصدر: Getty Images
فريق التحرير
فريق التحرير
16 يوليو 2024، 10:42 ص

أجرت صحيفة "ميرور"البريطانية، استطلاعًا للرأي، لاكتشاف ما إذا كانت العائلة المالكة ستحظى بشعبية كبيرة دون كيت ميدلتون. 

وأجاب 73% من المشاركين في الاستطلاع بـ"لا"، إذ يرون أن العائلة المالكة لن تكون بالشعبية ذاتها دون وجود كيت ميدلتون، مشيرين إلى أنها تجسد الأناقة والرقي.

ومن جهة أخرى، قال 25% إن أفراد العائلة المالكة "سيتمتعون بالشعبية ذاتها". 

وكانت كيت ميدلتون، تلقت تصفيقًا حارًّا من جمهور الملعب يوم الأحد أثناء حضورها المفاجئ إلى نهائي بطولة ويمبلدون، حيث رافقتها ابنتها الأميرة شارلوت وشقيقتها بيبا ميدلتون. 

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ومنذ انضمامها إلى العائلة المالكة عام 2011، أصبحت كيت شخصية محبوبة في ويمبلدون، وكان هذا الظهور العلني الثاني لها منذ تشخيص إصابتها بالسرطان في مارس. 

وفي آخر تحديث لحالتها الصحية، ذكرت أميرة ويلز أنها "تحرز تقدمًا جيدًا" وأن العلاج سيستمر لبضعة أشهر أخرى، مشددة على أنها ما زالت في مرحلة الخطر.

كيت ميدلتونالعائلة المالكة في بريطانيا

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