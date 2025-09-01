خلال التكريم.. وزيرة سورية تقبل يد منى واصف (فيديو)

حظيت الفنانة السورية منى واصف، بتقدير كبير خلال فعالية فنية وثقافية في مدينة دمشق، تخللها تقبيل يدها من قبل وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل في سوريا، هند قبوات.

وكانت منى واصف، الضيفة الرئيسة لفعالية تحمل عنوان "سوريا الأمل"، أمس الأحد، على مدرّج جامعة دمشق، وبمشاركة وحضور فنانين سوريين وعرب ومسؤولين بينهم الوزيرة قبوات.

وأظهر مقطع فيديو نشره موقع UR Drama على "إنستغرام"، من الفعالية، الوزيرة قبوات وهي تجلس بجانب الفنانة واصف، عندما قبلت يدها بالتزامن مع منحها لقب "سفيرة السلام في العالم" من قبل "المنظمة العالمية لحقوق الإنسان".

وبدت الفنانة السورية في الحفل بصحة جيدة، بعد أن لاحقتها شائعة وفاة واسعة الانتشار، في مايو الماضي، أثارت قلق جمهورها الكبير، قبل أن تنفيها نقابة الفنانين السوريين بشكل رسمي.

وألقت منى واصف كلمة في الحفل، دعت فيها للسلام والأمان في بلادها التي تكافح للاستقرار بعد سنوات من حرب دامية وانهيار شبه تام للاقتصاد ومنظومات الصحة والتعليم.

أخبار ذات علاقة بعد غياب 19 عاماً.. منى واصف تستقبل نجلها في مطار دمشق (فيديو)

وتبلغ منى واصف من العمر 83 عاماً، وتحظى بمكانة لافتة بين السوريين، بينما تطلق عليها وسائل الإعلام في البلاد لقب "سنديانة الدراما" بعد مسيرة طويلة تضم أعمالاً درامية وسينمائية كثيرة وشهيرة.