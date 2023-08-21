إسبانيا تأمل إخماد حريق جزيرة تينيريفي قريبا

توقع رئيس الوزراء الإسباني المنتهية ولايته بيدرو سانشيز، الاثنين، تطويق الحريق الذي اندلع، الثلاثاء، في جزيرة تينيريفي بأرخبيل الكناري، ودمّر 14 ألف هكتار، وفق ما ذكرت صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية.

وقال سانشيز إنّه "سيتمّ إعلان حال الكارثة الطبيعية في أعقاب هذا الحريق لمساعدة السكّان"، مؤكّداً أنّ "مدريد ستلتزم أعمال إعادة إعمار الجزيرة".

بدوره، قال فيديريكو غريلو، رئيس خدمات الطوارئ في جزيرة غران كناريا، إنّه "قريباً سنكون قادرين على القول إنّ الحريق لم يتمدد"، محذّراً في الوقت نفسه من أنّ "كلّ شيء رهن بتطوّرات اليوم التي لا تعتبر سيئة في الوقت الحالي".

واحترقت مساحة 13383 هكتاراً شمال شرق تينيريفي، أكبر الجزر السبع التي تشكّل أرخبيل الكناري وتقع قبالة الساحل الشمالي الغربي للقارة الإفريقية، حيث تمثل المنطقة التي دمّرتها النيران 6,6% من مساحة الجزيرة، وأرغمت 12 ألف شخص على مغادرة منازلهم أمام اتساع رقعة الحريق دون وقوع إصابات.