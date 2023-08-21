إسبانيا تأمل إخماد حريق جزيرة تينيريفي قريبا
توقع رئيس الوزراء الإسباني المنتهية ولايته بيدرو سانشيز، الاثنين، تطويق الحريق الذي اندلع، الثلاثاء، في جزيرة تينيريفي بأرخبيل الكناري، ودمّر 14 ألف هكتار، وفق ما ذكرت صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية.
وقال سانشيز إنّه "سيتمّ إعلان حال الكارثة الطبيعية في أعقاب هذا الحريق لمساعدة السكّان"، مؤكّداً أنّ "مدريد ستلتزم أعمال إعادة إعمار الجزيرة".
بدوره، قال فيديريكو غريلو، رئيس خدمات الطوارئ في جزيرة غران كناريا، إنّه "قريباً سنكون قادرين على القول إنّ الحريق لم يتمدد"، محذّراً في الوقت نفسه من أنّ "كلّ شيء رهن بتطوّرات اليوم التي لا تعتبر سيئة في الوقت الحالي".
واحترقت مساحة 13383 هكتاراً شمال شرق تينيريفي، أكبر الجزر السبع التي تشكّل أرخبيل الكناري وتقع قبالة الساحل الشمالي الغربي للقارة الإفريقية، حيث تمثل المنطقة التي دمّرتها النيران 6,6% من مساحة الجزيرة، وأرغمت 12 ألف شخص على مغادرة منازلهم أمام اتساع رقعة الحريق دون وقوع إصابات.
من جانبه، قال رئيس الحكومة الإقليمية لجزر الكناري فرناندو كلافيخو، ردا على سؤال حول سبب الحريق، إنّه "متعمد"، متسائلا: "كيف يمكن لشخص أن يكون حقيراً وغبيّاً لدرجة تعريض حياة الكثير من الناس للخطر"، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.
ووفقاً للخبراء، ازدادت الظواهر الطبيعية غير الاعتيادية في الآونة الأخيرة بسبب ارتفاع حرارة الأرض، مما تسبّب في موجات حرّ وفترات جفاف أكثر تواتراً ولفترات أطول وأكثر كثافة.
وتشهد إسبانيا منذ الأحد رابع موجة حرّ هذا الصيف، فهي بالخط الأول في أوروبا في مواجهة ظاهرة الاحترار وعواقبها. ووفقا لنظام معلومات حرائق الغابات الأوروبي "إيفيس"، دَمّر في إسبانيا، العام الماضي، أكثر من 500 حريق مساحة 300 ألف هكتار، ومنذ بداية العام الجاري سجلت إسبانيا 340 حريقا دمرت 76 ألف هكتار.
المصدر: صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية