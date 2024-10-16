"الدعاوى متزايدة".. شون ديدي يطلب هوية ضحاياه "المزعومين"

طلب شون ديدي كومبس، 54 عامًا، من المحكمة الكشف عن هوية الضحايا المزعومين الذين قدموا ضده دعاوى اعتداء جنسي.

ويأتي هذا الطلب في ظل تعرضه لمزيد من الاتهامات، حيث رفع أربعة رجال وامرأتان دعوى قضائية ضده في 14 أكتوبر، بدعوى الاعتداء الجنسي والاغتصاب، وذلك عبر محاميهم توني بوزبي، الذي يمثل 120 شخصًا آخرين لديهم ادعاءات مماثلة.

وفي 15 أكتوبر، قدم فريق كومبس القانوني وثائق قضائية جديدة، مطالبين المحكمة "بإلزام الحكومة بالكشف عن هوية الضحايا المزعومين" حتى يتمكن كومبس من الاستعداد للمحاكمة.

وأشار المحامون إلى أن القضية "فريدة" بسبب مكانة كومبس كشخصية مشهورة، فضلاً عن الأضواء الإعلامية المحيطة بالدعوى.

كما اتهم محامو كومبس الحكومة بتسريب أدلة، بما في ذلك لقطات كاميرا المراقبة التي تعود إلى عام 2016، والتي تظهر اعتداءه الجسدي على صديقته آنذاك كاسي فينتورا، معتبرين أن ذلك يضر بصورة موكلهم.

وفي الوثائق المقدمة، زعم المحامون أن الدعاوى الجديدة قد خلقت "تأثيرًا متموجًا" ودفعت بعض المتهمين لتقديم مطالبات تتراوح بين "الكاذبة" و"السخيفة تمامًا".

وأشار المحامون إلى أن هذه الادعاءات تسببت في "سيرك إعلامي هستيري"، محذرين من أنها قد تحرم كومبس من محاكمة عادلة.

كما طالب المحامون بتسمية الضحايا المزعومين، مشيرين إلى أن الادعاءات غير الواضحة قد تثير تساؤلات حول "التاريخ الجنسي الكامل لكومبس على مدى السنوات الست عشرة الماضية"، وأكدوا أنه "دون وضوح" حول أسماء الضحايا، لا يمكن لكومبس الدفاع عن نفسه بشكل فعال.

وتجدر الإشارة إلى أن كومبس تم اعتقاله في 16 سبتمبر في أحد فنادق مانهاتن، وهو محتجز حاليًا في مركز احتجاز متروبوليتان في بروكلين، بعد أن رفضت المحكمة طلبه بالإفراج عنه بكفالة مرتين.