انسحاب مفاجئ لبطل "نوستالجيا" يُربك العرض.. وتامر عبد المنعم يتوعد

أثار غياب الفنان محمود عزازي، بطل مسرحية نوستالجيا، قبل ساعات قليلة من بدء أحدث عروضها في الإسكندرية، حالة من الجدل والارتباك داخل أوساط العمل المسرحي، واضعًا صُنّاع العمل التابع لوزارة الثقافة في موقف محرج.

وفي محاولة لإنقاذ الموقف، اضطر الفنان تامر عبد المنعم لأداء دور "عادل إمام" بديلًا عن عزازي، معلنًا في الوقت ذاته إحالته إلى التحقيق بسبب تغيبه المفاجئ، قبل أن يخرج الأخير بإعلان انسحابه الكامل من العمل، دون توضيح الأسباب، مما زاد الغموض حول وجود خلافات غير مُعلنة حتى الآن.

اتخاذ إجراءات قانونية

من جانبه، أكد الفنان تامر عبد المنعم، رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، في تصريحات خاصة لـ "إرم نيوز"، بأنه تقرر منع الفنان محمود عزازي من التعامل مع جميع مسارح الدولة، نظرًا لما وصفه بعدم الالتزام المهني، مؤكدًا أنه سيتم استبداله بممثل آخر لمواصلة العروض دون تعطيل، على حد قوله.

وأضاف عبد المنعم أن الوزارة ستتخذ الإجراءات القانونية كافة ضد عزازي، لعدم تقديمه أي إخطار رسمي بالتغيب أو الاعتذار عن العمل، مشددًا على أن التواصل الشفهي لا يُعتدّ به في مثل هذه الحالات.

كما أوضح عبد المنعم أن الفنان المتغيب أبلغ المخرج المُنفذ بنيته عدم الحضور قبل ساعة فقط من بدء العرض، واصفًا تصرفه بغير القانوني وغير المهني، بالإشارة إلى أن وزارة الثقافة تشترط الخطابات الرسمية في مثل هذه الحالات، وفق تعبيره.