ريهام عبد الغفور ودينا فؤاد "تفقدان أعصابهما" في عزاء تيمور تيمور

فقدت النجمتان المصريتان ريهام عبد الغفور ودينا فؤاد أعصابهما خلال حضورهما عزاء مدير التصوير الراحل تيمور تيمور، والذي أقيم مساء أمس الأحد، وشهد تواجدا كثيفا لعدد من الشخصيات العامة والمشاهير.

وخرجت كل منهما عن شعورهما بسبب ملاحقة عدد من المتواجدين بالمكان لهما، وإصرارهم على تصويرهما أثناء دخولهما مقر العزاء وهما ترتديان ملابس الحداد السوداء وفي حالة شديدة من التأثر والحزن.

ونهرت ريهام عبد الغفور أحد هؤلاء بقولها " خلاص.. حس على دمك بقى"، وهي عبارة دارجة بالعامية المصرية تعني مطالبة الطرف الآخر بأن "يراعي الآخرين ويتفهم حالتهم النفسية وألا يكون ثقيل الظل أو سخفيا".

وبينما اضطرت دينا فؤاد أن تقف فجأة وتحذر الجميع بقوة، مطالبة كل من يلاحقونها بكاميرات الموبايل أن يقفوا عند حدودهم وألّا يطاردوها أو يسيروا خلفها أكثر من ذلك.

ولم يُعرف بعد إذا ما كان المتواجدون صحفيين يحملون عضوية النقابة، أم مجرد فضوليين ومعجبين يريدون زيادة المشاهدات على صفحاتهم الشخصية عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

وتثير جنازات المشاهير وعزاءاتهم الكثير من الجدل في مصر، بسبب مطاردة النجوم على نحو بات مصدر إزعاج وأزمات لا تنتهي وتنتج عنه اشتباكات لفظية أو بالأيدي بين الفنانين والمتواجدين بتلك المناسبات.

وسبق أن توعدت نقابة المهن التمثيلية هؤلاء "المتطفلين" بإجراءات رادعة، إلا أن نقابة الصحفيين دخلت على خط الأزمة، وقالت إن بعض المتواجدين صحفيون يؤدون واجبهم المهني، متعهدة بوضع ضوابط للحفاظ على خصوصية الشخصيات العامة، إلا أن الأزمة لا زالت مستمرة.